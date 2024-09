Les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent rencontreront le caucus de la CAQ à Rimouski le 3 septembre

Réunis en rencontre régulière à Saint-Pascal les 29 et 30 août, les membres de Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) réitèrent l’importance d’adapter les politiques et les programmes gouvernementaux aux réalités des régions.

C’est le propos qu’ils tiendront auprès des ministres et députés du Gouvernement du Québec à l’occasion du caucus présessionnel de la CAQ qui se tiendra à Rimouski les 3, 4 et 5 septembre. Des exemples bas-laurentiens concrets leurs seront apportés notamment sur les dossiers du transport collectif, de l’habitation et des emplois forestiers.

La Régie de transport collectif du Bas-Saint-Laurent a été constituée pour offrir un service structurant de transport collectif sur le territoire régional. Cette Régie est le plus gros regroupement intermunicipal en transport collectif au Québec, elle représente 96 municipalités du Bas-Saint-Laurent! C’est un projet voulu et réfléchi depuis plus de 10 ans qui s’appuie sur une importante solidarité régionale. Pour lui permettre de compléter le financement de son offre de services, la Régie demande au gouvernement d’autoriser une majoration de la taxe sur les carburants de 0,02 $/litre sur le territoire des 7 MRC concernées, incluant la ville de Rimouski.



INFRASTRUCTURES MUNICIPALES EN HABITATION

La TREMBSL félicite l’initiative du gouvernement de se doter d’une Stratégie nationale en habitation. Cette feuille de route permettra assurément d’améliorer la coordination et la cohérence des actions et des mesures de soutien mises en place pour faire face aux défis importants de pénurie de logements qui touchent tout le Québec. Cependant, la TREMBSL déplore l’absence de mesures adaptées aux besoins des municipalités de plus petite taille et notamment pour le développement des infrastructures en habitation. Dans cette optique, elle encourage les gouvernements du Québec et du Canada à conclure une entente sur le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement pour consacrer des sommes importantes à la réalisation des travaux d’infrastructures en habitation qui viendront soutenir la construction de logements adaptés aux besoins des communautés.

QUALITÉ DES EMPLOIS FORESTIERS EN RÉGION

Faisant face à une importante pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur forestier, la région recommande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) de déployer une stratégie de valorisation du travail forestier, en commençant par intégrer une rémunération à taux horaire pour les ouvriers et les ouvrières et en incorporant des avantages sociaux dans la grille de taux pour la valeur des traitements sylvicoles.