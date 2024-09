Une vendange pour la 15e édition du Littoral bercé par le vin

Toute une vendange pour la 15e présentation du Littoral bercé par le vin. L’événement, prisé des amateurs de grands crus, a permis d’amasser pas moins de 18 000 $ pour la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup, le 27 aout dernier.

«Les gens étaient au rendez-vous. La clientèle d’affaires, tout le monde était souriant», a exprimé l’organisateur de l’événement, Mario Landry. Une 15e édition qu’il qualifie de succès sur toute la ligne.

Deux activités VIP étaient organisées, dont, pour la toute première fois, un «Champagne et foie gras». Elles étaient animées par le populaire sommelier et chroniqueur, Philippe Lapeyrie, qui agit à titre de porte-parole de l’événement. Quelques chanceux ont ainsi pu vivre une expérience exceptionnelle, en plus de faire de belles découvertes.

Chaque année, des gens d’un peu partout à travers la province se déplacent afin de prendre part au Littoral bercé par le vin. Environ 550 personnes ont répondu présentes mardi soir, entre 17 h 30 et 20 h 30, à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup.

Pas moins de 175 produits, incluant des vins, bières et spiritueux ont été proposés lors de la soirée. Selon Mario Landry, le Littoral bercé par le vin est l’un des événements les plus appréciés des agences, au Québec.

Lors du 5 à 7, les participants ont également eu l’occasion de déguster un 9L de champagne Bourdaire-Gallois, unique dans ce format au Canada. «Il a fait fureur. Tous ceux qui y ont goûté, l’ont aimé», a souligné Mario Landry.

La 15e édition du Littoral bercé par le vin a notamment pu compter sur la présence de la sommelière et autrice, Nathalie Richard. Le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a tenu à rendre hommage aux 15 ans d’existence du Littoral. La nouvelle directrice générale du Cégep de Rivière-du-Loup, Isabelle Cloutier, était également sur place.

Encore une fois cette année, Bérubé GM offrait un service de raccompagnement. Près d’une vingtaine de raccompagnements ont été effectués, pendant la soirée.

FONDATION DU CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Une somme d’environ 18 000 $ a été amassée lors de cette 15e présentation du Littoral bercé par le vin. La mise en vente d’un réfrigérateur «Coors Light» a aussi permis de récolter 750 $.

Rappelons que les profits générés par le Littoral bercé par le vin sont entièrement remis à la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup, fondée en 1983. Les fonds sont destinés à des bourses d’études remises par la Fondation, ainsi qu’au dépannage alimentaire offert auprès des étudiants.

Le Littoral bercé par le vin sera de retour pour une 16e édition, l’an prochain. «J’ai déjà commencé à travailler dessus. J’ai des bouteilles en commandes, des gros formats», a conclu Mario Landry.