La Ferme Pakama ouvre ses portes au grand public

La Ferme Pakama de Saint-Jean-de-Dieu fait partie des 47 entreprises agricoles du Québec à prendre part à la 20e édition des Portes ouvertes Mangeons local prévue le 8 septembre. Seule ferme du Bas-Saint-Laurent à ouvrir ses portes au grand public dans le cadre de cette activité, ses propriétaires promettent une journée particulièrement animée à tous ceux qui viendront les visiter.

La Ferme Pakama est une entreprise laitière et ovine appartenant à Pierre-Pascal Maegerli et Karine Durand, depuis 1994. Parents de 6 enfants (Pascale-Audrée, Ludovick [relève], Kasandrine, Messalina, Fabrice [relève] et Stamatia), ils ont en parallèle diversifié les activités de l’entreprise au cours des 30 dernières années par l’acquisition d’autres terres agricoles et l’ajout d’une bergerie, en 1996.

Cette entreprise agricole familiale des Basques se distingue aujourd’hui avec son troupeau de 350 brebis et de 70 vaches en lactation. Elle a par ailleurs réalisé diverses interventions dans les dernières années en matière d’environnement, de bien-être et de santé des animaux. À juste titre, la Ferme Pakama a reçu le statut OR du Programme québécois d’assainissement des troupeaux pour le Maedi Visna, une maladie particulièrement virulente lorsqu’elle fait son apparition dans un troupeau ovin.

«Ouvrir nos installations au grand public dans le cadre des Portes ouvertes Mangeons local est une véritable fierté. Après 30 ans à travailler à l’amélioration constante de nos pratiques, il est plus que temps de montrer aux gens ce qui nous anime et nous passionne au quotidien», indique d’une même voix les deux propriétaires.

Pierre-Pascal, Karine et leur famille ne sont pas seuls dans cette aventure. Ils sont appuyés dans l’organisation de cette journée par une ressource de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, mais également par des bénévoles du Syndicat de l’UPA des Basques.

«Organiser les Portes ouvertes Mangeons local demande beaucoup d’investissement en temps pour la famille et les bénévoles des syndicats locaux. Il serait impensable de tenir simultanément plus d’une porte ouverte de ce type au Bas-Saint-Laurent. En focalisant sur un seul endroit, on s’assure le soutien nécessaire de plusieurs partenaires et de la Fédération régionale afin d’en offrir le maximum aux visiteurs», poursuit Luc Bérubé, président du Syndicat de l’UPA des Basques.

Parmi les activités prévues, mentionnons, entre autres, la visite de la ferme laitière, des kiosques de partenaires et de dégustations de produits locaux, la cantine de la relève agricole, des jeux gonflables et du maquillage pour les enfants, en plus de la présentation de bonnes pratiques agroenvironnementales. L’artiste visuelle Mélissa C Pettigrew, dont les œuvres de son projet «tes objets désorientent mes paysages» peuvent être aperçues sur les terres de trois fermes des Basques et de Rivière-du-Loup, promet quant à elle une activité artistique collective.

Les visiteurs sont attendus de 10 h à 16 h à la Ferme Pakama. Pour plus d’informations sur l’événement, il faut consulter la page Facebook de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent ou télécharger l’application Mangeons local.