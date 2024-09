Rencontrer les Grands Amis du KRTB pour commencer l’année scolaire du bon pied

Le samedi 14 septembre sera une journée bien remplie pour les Grands Amis du KRTB. Ils tiendront deux événements dans leurs locaux du Vieux-Manège au 26, rue Joly à Rivière-du-Loup afin de bien commencer l’année scolaire.

En matinée, de 9 h 30 à 11 h 30, aura lieu l’édition automnale d’Accès-Loisirs pour les résidents à faible revenu de la Ville de Rivière-du-Loup. Puis, à partir de 12 h 30 jusqu’à 15 h, l’organisme tiendra des portes ouvertes destinées à toute personne intéressée à en apprendre davantage sur l’organisme.

Entre 12 h 30 à 13 h 30, un dîner hot dog et un bar à nachos sera offert gracieusement dans le stationnement du Vieux-Manège. De 13 h à 15 h, à l’intérieur des locaux, des kiosques interactifs permettront d’explorer les différents services de l’organisme et de s’y inscrire.

Un espace sera réservé aux personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles pour l’organisme. Si le besoin s’en fait sentir, les usagers potentiels et leur famille, ainsi que les potentiels bénévoles, pourront rencontrer un intervenant en privé. Petits et grands auront l’occasion de participer à un rallye pour tester leurs connaissances et gagner des prix. Et bien évidemment, de l’animation et des jeux auront lieu à l’intérieur et à l’extérieur pour divertir les jeunes. Les activités extérieures seront transférées à l’intérieur en cas de pluie.

ACCÈS-LOISIRS

Le programme Accès-Loisirs recueille des places d’activités sportives, récréatives et culturelles données gratuitement par des organisations du milieu et les redistribue à des personnes de tout âge qui vivent avec un faible revenu. Le programme Accès-Loisirs compte sur le support des donateurs, de la Ville de Rivière-du-Loup et de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup pour assurer son fonctionnement.

Pour être admissible, les personnes doivent présenter une preuve de revenu. Le revenu familial avant impôt doit être inférieur ou égal au seuil selon la taille de la famille (1 personne: 30 526 $, 2 personnes : 38 003 $, 3 personnes : 46 720 $, 4 personnes : 56 724 $, 5 personnes : 64 336 $, 6 personnes : 72 560 $, 7 personnes ou plus : 80 785 $).

Les inscriptions se font uniquement sur place, sur la base du premier arrivé premier servi. Limite d’une inscription par membre de la famille. Animation et grignotines sur place pour divertir les enfants.

La population est attendue en grand nombre lors de cette journée. Pour plus d’informations sur le programme, il faut communiquer avec Vickie Ouellet par courriel au [email protected] ou par téléphone au 418 867-5885 poste : 161. Les organisations de loisirs ou sports désirant faire un don de places pour Accès-Loisirs peuvent s’adresser au même endroit.