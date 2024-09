RASST: quatre décennies à soutenir les assistés sociaux du Témiscouata

Le Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata (RASST) fête, cette année, ses 40 ans de dévouement à la cause des personnes assistées sociales et à faible revenu. À travers les décennies, les combats à mener se sont transformés et diversifiés. Malgré tout, le RASST a su être un pilier dans la région pour la lutte à la pauvreté, soutient la coordonnatrice de l’organisme, Fanny Pilon.

Dans la dernière année seulement, le Regroupement a aidé près de 2 500 personnes sur le territoire témiscouatain. «On est quand même un organisme où il y a un milieu de vie important, ce qui fait qu’on a un contact vraiment privilégié avec la population qui vit la précarité» souligne Mme Pilon.

La boutique communautaire est la porte d’entrée vers les services du RASST. Par les interventions de l’équipe, la clientèle est soutenue et apprend à défendre ses droits.

Le plus grand accomplissement de l’organisme au cours de ses quatre décennies a certainement été de se remettre sur pied à la suite de l’incendie qui a ravagé ses précédents locaux en 2001. «Cette dynamique-là a été un mal pour un bien puisque la défense des droits était beaucoup plus faible à ce moment. Un groupe de citoyens a remis la défense des droits en place dans l’organisme», explique Mme Pilon.

L’équipe est aussi fière de son travail envers la lutte des préjugés et celle en réaction aux politiques sociales peu ou non adaptées aux personnes qui en ont besoin.

Beaucoup de travail reste toutefois à effectuer pour que le développement social soit plus large. «C’est sûr qu’il y a plusieurs défis. On parle d’habitation, du cout de la vie, des pressions économiques. Je dirais que l’obstacle majeur, ce sont les revenus inadéquats, de même que les prestations ainsi que la diminution d’accès aux services publiques de plus en plus privatisés», témoigne la coordonnatrice. D’ailleurs, le RASST œuvre actuellement sur un projet d’assurance revenu de base interrégional avec la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

ACTIVITÉS

Le Regroupement a lancé les festivités de son 40e anniversaire en compagnie de la députée provinciale de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, du député fédéral Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques et du préfet du Témiscouata, Serge Pelletier, le 28 aout en avant-midi. Pour l’occasion, une murale de vêtements a été inaugurée et «Le porte-Voix», un bulletin spécial comportant une revue de presse, a été lancé.

En septembre est prévu, à Saint-Mathieu-de-Rioux, le forum bas-laurentien «Pour une collectivité sans précarité» organisé par le RASST en collaboration avec l’Observatoire des profilage de l’Université de Montréal, l'Association pour la défense des droits sociaux du Kamouraska et le groupe citoyen AVEC de la Mitis.

Des ateliers sur le droit à l’aide sociale et les politiques sociales à travers le temps seront donnés aux locaux du Regroupement à Dégelis en octobre et novembre.

La fête s’étalera jusqu’en 2025 avec la publication de capsules vidéo sur l’aide sociale en mars, et de capsules historiques en juin. Pour la seconde année, le RASST tiendra son bal des préjugés en mai afin de conscientiser et sensibiliser la population.

Pour les détails complets sur la programmation des activités de l’organisme, il faut se rendre au https://rasst.org/.