Nourri-Source Bas-Saint-Laurent dévoile l’installation de bancs d’allaitement

Grâce au soutien financier des Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada et de nombreux partenaires municipaux et communautaires, l’organisme Nourri-Source Bas-Saint-Laurent a annoncé l’installation de trois bancs d’allaitement dans les espaces verts de Rivière-du-Loup.

Munis d’une table à langer et d’accoudoirs à chaque extrémité, les bancs, fabriqués par l’entreprise Rabot D Bois à Sainte-Luce, sont adaptés pour faciliter l’allaitement et offrir les soins de base aux bébés et aux jeunes enfants. Grâce à une carte interactive, les mères allaitantes et les parents pourront cibler des endroits extérieurs pour allaiter confortablement.

Cette initiative va dans le sens de créer des communautés favorables à l’allaitement en instaurant des lieux plus accueillants pour la mère qui a décidé d’allaiter. La création d’environnements favorables à l’allaitement touche notamment l’aménagement des lieux, la mise en œuvre de mesures économiques ou politiques et le développement de stratégies de diffusion de l’information qui permettent d’exercer plus facilement le droit d’allaiter son enfant.

Six autres bancs d’allaitement ont été installés dans la MRC de Rimouski-Neigette (parc Lepage, parc du Parcours des Braves, parc Beauséjour) et dans la MRC de La Mitis (Jardins de Métis, parc Richelieu de Mont-Joli et l’Anse-aux-Coques de Sainte-Luce).