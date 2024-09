Journées du Patrimoine religieux les 7 et 8 septembre à Cacouna

Grâce au soutien financier des Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada et de nombreux partenaires municipaux et communautaires, l’organisme Nourri-Source Bas-Saint-Laurent a annoncé l’installation de trois bancs d’allaitement dans les espaces verts de Rivière-du-Loup. Munis d’une table à langer et d’accoudoirs à ...