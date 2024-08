Les travaux attendus au Monastère Sainte-Claire à Rivière-du-Loup sont imminents

Le Café culturel de la Pointe de Rivière-du-Loup pourra officiellement reprendre du service au cours des prochaines semaines, et même être ouvert à l’année. L’exploitant, Stéphane Duclos, a finalement eu gain de cause devant la Régie des alcools, des courses et des jeux, afin de vendre des boissons alcooliques avec son permis de restauration au 80, ...