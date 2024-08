Campagne Porte-à-porte 2024 en solidarité des personnes touchées par le cancer

Pour une 36e année, la campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec a pris son envol le 12 août et se terminera le 25 octobre.



À cette occasion, plus de 1 236 bénévoles démarcheurs sillonnent le territoire couvert par l’Association, soit plus de 1 600 rues du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Tous partagent le même objectif : recueillir le plus de dons possibles afin de développer et de maintenir des services directs de qualité pour les personnes atteintes par la maladie et leurs proches. L’an dernier, la campagne Porte-à-porte a démontré la générosité des gens de la région puisqu’elle a permis de récolter 210 657 $.



En tant qu’organisme dûment enregistré, l’Association du cancer de l’Est du Québec met tout en œuvre pour que ses démarches de financement soient simples et surtout sécuritaires pour ses donateurs. Lorsqu’un don est effectué, il faut s’assurer que le bénévole porte son autocollant d’identification et qu’il a en main le matériel de sollicitation aux couleurs de l’Association.

Les dons dont réinvestis à 100 % dans tout l’Est-du-Québec.Depuis près de 40 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec travaille à mettre en place et à maintenir des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par le cancer. Parmi la gamme des services qu’elle offre, on compte un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur sa plateforme verslemieuxetre.tv, une trousse procurant chaleur et mieux-être aux personnes débutant une chimiothérapie par intraveineuse ou une immunothérapie, et bien plus.

Pour devenir démarcheur ou pour toute question au sujet de la campagne Porte-à-porte 2024, il faut communiquer avec France Caron au 418 724-0600, poste 2037, ou sans frais au 1 800 463‑0806.



Il est possible de faire un don en ligne à la campagne Porte-à-porte de l’Association via le formulaire en ligne de la campagne : https ://www.jedonneenligne.org/aceq/PAP/.