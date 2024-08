La lutte pour la protection des cabourons se poursuit

COLLABORATION SPÉCIALE : MARC LAROUCHE, LEPLACOTEUX.COM

La protection des cabourons, signature paysagère du Kamouraska, ne prend pas de vacances. Les élus de Kamouraska sont encouragés par le projet de loi 63 du gouvernement modifiant la Loi sur les mines, et la Société des cabourons a lancé une pétition afin que la protection des cabourons soit renforcée.

Le dossier progresse. Depuis le 4 juin, l’émission de titres d’exploration minière (claims) sur le territoire est suspendue. Québec a ainsi accepté la demande du conseil de la MRC de Kamouraska en ce sens. Maïté Blanchette Vézina, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), a approuvé la requête renouvelable qui est valide pour une période de six mois. La MRC profitera de cette période pour rédiger un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement pour y inclure un territoire incompatible avec l’activité minière (TIAM).

Les élus sont à la recherche du meilleur véhicule réglementaire pour protéger les cabourons, qui constituent un enjeu particulièrement complexe dans la mesure où ils sont situés en zone agricole provinciale, sur des terrains privés, et que toute réglementation adoptée doit être concordante avec toute loi ou tout règlement provincial sur le même objet.

Les cabourons ont été identifiés sur le territoire grâce à des études géologiques antérieures, ce qui a permis une cartographie précise de leur localisation. Les élus ont également rencontré les répondants régionaux du MRNF au Bas-Saint-Laurent qui, selon eux, ont fourni des réponses satisfaisantes à leurs questions.

UNE PÉTITION EN MARCHE

Afin de confirmer les préoccupations régionales, la Société des cabourons a lancé une pétition pour que soit accordé un statut juridique de protection aux cabourons, « afin qu’ils soient réservés pour des activités de conservation, d’observation, d’éducation et de mise en valeur respectueuse de leur identité et de leur environnement ».

Au moment d’écrire ces lignes, 2562 personnes l’avaient signée, sur un objectif de 5000. Vous pouvez la retrouver sur Google en tapant : Pétition cabourons.