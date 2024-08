Trois-Pistoles dévoile son hôtel de ville rénové

Les portes de l’hôtel de ville modernisé de Trois-Pistoles ont été ouvertes à la population le 12 aout après des travaux de près de 10 mois. Les élus ont présenté avec fierté le résultat des rénovations, une semaine après avoir recouvré leurs locaux. Des changements qui apportent beaucoup de positif à l’édifice.

«Je suis très fier parce que ça faisait longtemps que ce projet-là était sur la table», soutient le maire, Philippe Guilbert. Le conseil travaillait à sa réalisation depuis 2020. Une première demande de subvention a été rejetée par le gouvernement en 2022. Un an plus tard, la Ville relançait son appel d’offres puisqu’elle avait enfin obtenu le financement nécessaire.

La liste des améliorations est longue : la toiture et le revêtement extérieur ont été changés; les portes et fenêtres ont été remplacées; un nouveau système de chauffage et de climatisation a été installé, de même qu’un système intégré de sons et de caméras; des joints de brique et les fondations ont été retouchés; et la disposition de la salle du conseil, des salles de réunions et des bureaux a été modifiée. Un ascenseur et une rampe ont été ajoutés afin de favoriser l’accès universel au sein du bâtiment. Une salle des archives et un vestiaire ont aussi été aménagés au sous-sol.

Le chantier majeur a été réalisé par Tetra tech pour 2,6 M$. Une subvention du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) couvrant 75 % des couts [2,1 M$] a été octroyée à la Ville pour la réalisation du projet. À la suite des majorations, la facture s’élève à près de 3 M$.

«On n’a pas senti du tout que les gens l’ont perçu comme une dépense capricieuse du conseil», indique le maire. Il souligne que les travaux étaient nécessaires afin de remettre aux normes l’hôtel de ville qui avait de nombreuses non-conformités autant pour le fonctionnement que pour la sécurité des usagers. Indiquons que la bâtisse a été construite en 1903 et que les dernières rénovations majeures remontent aux années 70.

Depuis le retour des employés dans l’édifice, M. Guilbert a remarqué qu’ils avaient l’air mieux. «On sent qu’ils ont beaucoup plus le gout de venir au travail, au bureau», a-t-il décrit. Grâce au milieu de travail bonifié, l’ambiance et l’atmosphère se sont améliorées. Pour l’élu, il s’agit d’un plus. Ces bonnes conditions de travail leur permettront de donner de meilleurs des services aux citoyens, croit-il.

Selon lui, la population sera aussi plus encline à se rendre à l’hôtel de ville pour obtenir de l’aide au sein d’un milieu plus chaleureux et favorise la détente. «C’est la maison des citoyens, en fait, l’hôtel de ville», partage Philippe Guilbert.

Pour que les gens se sentent encore plus comme chez eux, la Ville lancera un concours, dans les prochains jours, pour leur faire une plus grande au sein de l’édifice. Les artistes de la photographie du territoire seront appelés à envoyer leurs meilleurs clichés de Trois-Pistoles afin d’enjoliver les murs de la salle de conseil, des salles de réunion et des bureaux. Ainsi, les élus pourront voir quotidiennement Trois-Pistoles sous des jours différents mis de l’avant par des talents locaux.