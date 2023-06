Relance de l’appel d’offres pour la réfection de l’hôtel de ville de Trois-Pistoles

Après avoir mis sur pause le projet de réfection, de réaménagement et de mise aux normes de l’hôtel de ville à la suite d’une subvention non accordée par le gouvernement du Québec, Trois-Pistoles relance son appel d’offres. Le maire de la ville, Philippe Guilbert souligne qu’une subvention provenant du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), sera rattachée au projet.

«Les travaux, c’est sûr qu’ils sont pressants, signifie M. Guilbert. Le réaménagement de l’hôtel de ville n’est pas du tout un luxe. Il y a quand même de bons problèmes sur le bâtiment».

Les mêmes travaux prévus l’an dernier sont au menu. «On refait tout l’intérieur. En fait, tout ce qui va rester c’est la coquille», souligne le maire. La structure, selon une évaluation d’ingénieurs, est encore bonne, explique-t-il. La Ville de Trois-Pistoles effectue donc les rénovations nécessaires à la place de tout démolir et recommencer. Cette alternative engendrerait davantage de couts, avance Philippe Guilbert.

L’élu a préféré ne pas se prononcer quant à l’estimation du cout des travaux, mentionnant qu’il peut y avoir une grosse différence entre «ce qui est prévu et ce qui va sortir en soumission». Il ne cache toutefois pas que «c’est un gros projet». Notons que d’après le Plan d’immobilisations triennal (PTI), une somme de 3 466 411 $ a été réservée dans le budget de Trois-Pistoles 2023-2024 pour la réfection de l’hôtel de ville.

L’appel d’offres se terminera le 5 juillet prochain. Par la suite, la Ville procèdera à l’ouverture des soumissions. Si ces dernières ne sont pas trop élevées, Trois-Pistoles soumettra le prix du projet au PRACIM pour obtenir le montant de l’aide financière. Ensuite, le conseil de ville soumettra un règlement d’emprunt en séance municipale.

«C’est une bonne nouvelle! On se réjouit de ça parce qu’en ce moment il y a beaucoup de défauts dans le bâtiment où l’on se trouve. Je m’en fais même parler par des citoyens dans la rue que l’hôtel de ville est dû. Ce n’est pas une dépense superflue, absolument pas. On est tous très enjoués de voir ça arriver», partage le maire.

Si les montants ne sont pas exagérés et qu’une soumission est acceptée, M. Guilbert prévoit un début des travaux à l’automne. Ces derniers devraient durer entre 6 et 10 mois.

Pendant cette période, les employés municipaux réaménageront leurs bureaux pour une durée de trois mois dans un bâtiment du motel industriel de la MRC, soit l’ancien gaz-bar situé en face de Nokomis.