Allier passion pour les véhicules et prévention du suicide

Pour une troisième année consécutive, une imposante exposition de véhicules (l’Epic Meet) est organisée dans le stationnement du Centre routier 1994 à Rivière-du-Loup le 2 septembre à partir de 10 h, au profit du Centre prévention suicide (CPS) du KRTB.

Il s’agit du 7e rendez-vous organisé par Marc-Antoine Guy-Rioux. «Il y a six ans, de nombreux amis et proches ont été touchés par le suicide. On se demandait ce qu’on pouvait faire et on a décidé d’organiser un événement pour ramasser des sous pour le CPS», explique-t-il.

L’an dernier, plus de 420 véhicules ont été exposés, ce qui avait permis à l’organisation de remettre un montant de 12 500 $ pour la cause. «C’était complètement fou. La gang était vraiment contente. Il y avait plein de voitures, on a eu du beau temps et en plus on redonne à la cause. Plus on en parle et mieux c’est», ajoute Marc-Antoine Guy-Rioux.

Des amateurs de bolides de partout au Québec et d’autres provinces canadiennes se rendent à Rivière-du-Loup afin de prendre part à cet événement. Tous les types de véhicules sont permis (antiques, modifiés, motos, camions lourds), ce qui contribue à la popularité de l’exposition.

«Les fonds amassés nous permettent de consolider notre mission et de soutenir les gens en se rendant sur le terrain. Notre territoire est immense et ça nous facilite la tâche […] On crée rarement des évènements parce qu’on sait que le tabou autour de ce sujet existe», explique Julie Jalbert, directrice du CPS du KRTB.

Elle est d’avis que les initiatives qui proviennent du milieu facilitent les liens entre son organisme et la population. «Les gens se sentent interpelés à leur façon. Quand on a des organisateurs qui portent la cause [de la prévention du suicide] et qui s’impliquent, ça n’a pas de prix», complète Mme Jalbert.

Tous les profits de l’événement sont remis au CPS du KRTB. L’exposition Epic Meet sera remise en 7 septembre en cas de pluie.