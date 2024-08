Deux cadets de Rivière-du-Loup récompensés

Durant la période estivale, des cadets de l’ensemble de la province ont la chance de vivre les plus belles semaines de leurs vies en participants à divers camps d’été. Deux cadets de Rivière-du-Loup se sont distingués lors de leur camp d’été à la base militaire de Valcartier.

Leur dévouement et leurs compétences ont brillé parmi leurs pairs, attirant l’attention de leurs instructeurs. Ces jeunes ont su démontrer un haut niveau de discipline, de leadership et d’engagement tout au long de leur séjour à Valcartier, faisant honneur à leur unité.

La cadette Marion David, de l’Escadron des cadets de l’Aviation royale canadienne (ECARC) 282 Rivière-du-Loup, a obtenu une mention d’excellence pour sa participation au cours d’introduction à la survie au Centre d’entrainement des cadets de Valcartier lors de la parade de graduation le 27 juillet dernier.

Le prix de cadet par excellence est une distinction qui est décernée à la fin des cours d’introduction à un cadet s’étant démarqué parmi tous les jeunes participants à la formation. Ils sont évalués en fonction de leur rendement global, leur aptitude à l’instruction, leur tenue, leur conduite ainsi que leur motivation et leur coopération avec les autres.

La cadette David a été sélectionnée pour participer au cours d’introduction à la survie, d’une durée de deux semaines, qui permet aux cadets de cultiver les compétences essentielles à la survie des membres des équipages d'aéronefs. Les activités comprennent une formation pratique sur le terrain et des exercices de navigation afin d'améliorer les compétences en matière de survie.

Marion est actuellement âgée de 16 ans et elle a joint l’Escadron 282 il y a deux ans. Résidente de Saint-André-de-Kamouraska, elle a participé durant la dernière année à plusieurs activités locales dont l’activité optionnelle d’aviation avancée.

Durant la parade mettant fin aux camps d’été, le cadet Jacob Caron du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CRAC) 2785 Rivière-du-Loup s’est également vu remettre le prix du cadet spécialiste du cours de membre d’équipe d’expédition.

Le prix de cadet spécialiste est une distinction qui est décernée à la fin des cours d’introduction à un cadet s’étant démarqué par sa motivation pour sa spécialisation parmi tous les jeunes participants à la formation. Ils sont évalués en fonction de leur curiosité et motivation à la spécialisation, de leur volonté à apprendre et se développer, de leur manière de devenir une référence pour les autres cadets, ainsi que de leur capacité à être prêt à aider les autres dans leur apprentissage.

Le cadet Caron a été sélectionné pour participer au cours de membre d’équipe d’expédition, qui permet aux cadets d'approfondir leur compréhension et leur compétence en matière de connaissances et d'aptitudes liées aux expéditions. Il met l'accent sur le développement des compétences fondamentales requises pour servir en tant que membre d'une équipe d'expédition. Les activités comprennent une formation à la navigation, une expédition de cinq jours et une formation à l'aventure spécialisée.

Jacob est actuellement âgé de 14 ans et il a joint le Programme des cadets en avril 2023. Résident de Saint-Antonin, ce cours était son premier camp d’été avec les cadets.

Cette expérience unique a sans aucun doute enrichi leur formation et leur a permis de se démarquer de manière exceptionnelle.