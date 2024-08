L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ), le parc national du Lac-Témiscouata, la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata et la Ville de Dégelis joignent leurs efforts pour offrir une journée sur l’histoire passée et actuelle de la rivière Madawaska. L’évènement se déroulera le samedi 10 août, de 10 h à 14 h, au parc du centenaire situé à Dégelis.

Cet événement interactif, gratuit et ouvert à tous permettra aux participants de se déplacer d’une station à l’autre pour :

Assister aux fouilles archéologiques à la recherche d’artéfacts sur les usages passés

Connecter avec l’histoire de la Première Nation

S’immerger dans l’histoire militaire de la guerre d’Aroostook

Inventorier les poissons de la rivière pour documenter l’usage actuel de la rivière pour la pêche

L’ambiance musicale sera animée par Hélène Beaulieu. Un buffet froid préparé par Julia Service Traiteur sera offert pour le lunch. Plusieurs prix de présence seront distribués, dont une sortie en Rabaska au parc national du lac Témiscouata et deux coups de canon au Fort Ingall.