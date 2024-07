Un 15e rendez-vous pour les amateurs de grands crus

Au fil des années, le Littoral bercé par le vin s’est positionné comme un événement incontournable de la rentrée. Les amateurs de grands crus se donneront rendez-vous le 27 août prochain, à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup, pour sa 15e présentation.

Et parce qu’on ne change pas une formule gagnante, l’organisateur du Littoral bercé par le vin, Mario Landry, explique que l’événement aura sensiblement la même qu’à l’habitude. Une quinzaine d’agences seront sur place, et un total de 175 produits, incluant des vins, bières et spiritueux seront proposés.

«Cette année, j’ai fait embouteiller un 9L de champagne Bourdaire-Gallois», indique Mario Landry. Les participants auront donc l’occasion de déguster ce produit, unique dans ce format au Canada, lors du 5 à 7. Il leur sera également possible de goûter à un champagne Tribaut-Schloesser (6L).

La 15e présentation du Littoral bercé par le vin suggère deux activités VIP, dont, pour la toute première fois, un «Champagne et foie gras». Elles seront animées par le populaire sommelier et chroniqueur, Philippe Lapeyrie, qui agit à titre de porte-parole de l’événement.

BILLETS, RECORD ET DÉGUSTATIONS

La présente édition aura établi un record avec la vente de 250 billets en seulement 48 heures. «Ça n’a jamais été aussi rapide que ça. C’est sûr que ça va être [complet]. Il n’y aura pas de billets à l’entrée», exprime Mario Landry.

Des gens d’un peu partout à travers le Québec se déplacent afin de participer au Littoral bercé par le vin. L’événement réuni pas moins de 600 personnes, et ce, chaque année.

Quant aux dégustations, deux types de billets sont disponibles. Des billets vendus au prix de 30 $ donnent droit à une coupe de vin pour la dégustation, et 10 coupons. D’autres vous permettent de goûter une fois à l'ensemble des produits, et ce, pour seulement 60 $.

Il est possible de se procurer des billets dans les points de vente suivant ; la Station Houblon et/ou à la réception de l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup. Les personnes intéressées à prendre part à l’événement peuvent également rejoindre Mario Landry par courriel au [email protected], ou directement sur Facebook.

FONDATION DU CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Rappelons que tous les profits générés par le Littoral bercé par le vin sont remis à la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup, laquelle a été fondée en 1983. Les fonds sont destinés à des bourses d’études remises par la Fondation, ainsi qu’au dépannage alimentaire offert auprès des étudiants.

L’année dernière, ce sont près de 18 000 $ qui ont été amassés. Environ 200 000 $ ont été versés à la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup, et ce, depuis les débuts de l’événement.