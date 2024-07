Signature d’un code de conduite des épiceries : des réactions positives au BQ

Le porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Agriculture, Agroalimentaire et Gestion de l’offre, Yves Perron, ainsi que le député de Rimouski-Neigette­–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, ont réagi à la signature de toutes les grandes chaînes de l’alimentation au code de conduite du secteur des produits d’épicerie.

«Je suis heureux de voir qu’enfin, l’ensemble des grandes chaînes de l’alimentation acceptent de signer l’entente sur l’établissement d’un code de conduite pour les épiceries. Après avoir participé activement à deux études en comité, puis avoir moi-même déposé plusieurs motions au comité permanent de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire pour faire pression sur Loblaws et Walmart, on voit ce dernier joueur accepter les conditions», a exprimé Yves Perron, porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Agriculture, Agroalimentaire et Gestion de l’offre.

«C’est une excellente nouvelle! Enfin, nos producteurs agricoles et agroalimentaires de petites et de moyennes tailles vont avoir une chance de négocier de manière juste avec les géants de l’alimentation. Le Bloc Québécois veillera à ce que le Code de conduite soit appliqué avec rigueur et à sa potentielle évaluation d’ici une année. Nous avons confiance que ce premier pas et les ajustements apportés lors de la révision mèneront l’industrie à une réglementation équitable pour l’ensemble des joueurs. En attendant, après un travail acharné, souvent dans l’ombre, de mon collègue Yves Perron, je crois que tous les acteurs concernés dans cette issue méritent de fêter cette belle avancée!», a déclaré Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.