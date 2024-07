Fermeture des bureaux de H&R Block dans la région

Au cours des dernières semaines, plusieurs clients se sont retrouvés face à une porte verrouillée aux bureaux du service de déclaration de revenus et de comptabilité H&R Block de Rivière-du-Loup, sur la rue Lafontaine.

Dans une décision rendue par la Cour de Saskatchewan le 9 juillet en matière de faillite et d’insolvabilité, les franchisés Anwar & Anwar Consulting, qui opérait le bureau de Rivière-du-Loup, et 102050413 Saskatchewan Inc. ont été mis sous séquestre intérimaire à la demande de H&R Block Canada.

Au bureau de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, des feuilles en anglais et en français ont été collées dans la fenêtre de la porte d’entrée. Il est possible d’y lire que le bureau est en «transition de gestion temporaire» et que l’accès à l’établissement est strictement interdit.

Les personnes qui ont des questions en lien avec la préparation de l’impôt ou qui veulent des renseignements concernant les clients sont invitées à communiquer avec H&R Block Canada au 1-800-472-5625.

Dernièrement, Anwar & Anwar Consulting avait fait paraître des offres d’emploi pour les bureaux sous sa gestion dans l’Est-du-Québec à Rivière-du-Loup, Rimouski, Mont-Joli, Amqui, Matane, Sept-Îles, Baie-Comeau, Carleton-sur-Mer, Paspébiac, Chandler, Saint-Siméon, Port-Cartier.

Ici Radio-Canada Bas-Saint-Laurent rapporte que les deux bureaux de H&R Block de Rimouski sont aussi fermés et des messages semblables à celui de Rivière-du-Loup ont été apposés aux fenêtres.

L’entreprise Ernst & Young Inc agit comme séquestre intérimaire dans ce dossier. Cette procédure protège les actifs d’une société dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Selon la documentation consultée par Info Dimanche, la nomination d’un séquestre intérimaire demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un séquestre ou un syndic prenne possession des biens ou jusqu’à l’expiration du délai de 30 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.