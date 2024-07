Un nouveau partenariat entre Medway et la Maison Desjardins 

Après avoir appuyé la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et de sa grande illumination au cours des dernières années, le Groupe Medway poursuit son implication communautaire et sociale à Rivière-du-Loup. L’entreprise a confirmé un nouveau partenariat avec la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et sa Fondation, ce vendredi 12 juillet.

Le promoteur immobilier, qui construit actuellement un complexe santé au centre-ville de Rivière-du-Loup, s’est engagé à rembourser, jusqu’à concurrence de 25 000 $ par année, les frais liés à l’entretien de la Maison Desjardins et de son centre de jour. C’est lui qui a fait les premiers pas auprès de la Fondation.

«Ç’a été une belle surprise bienvenue!», a convenu la directrice générale, Diane Langlois, tout sourire. «L’engagement de Medway, pour nous, ça fait une réelle différence, c’est concret, et nous en sommes profondément reconnaissants.»

Elle soutient que des travaux doivent être effectués annuellement afin de conserver la Maison Desjardins dans un état exemplaire. Ce sont d’ailleurs des bénévoles qui contribuent avec leur temps et leur énergie.

«Un bâtiment, c’est dispendieux à construire et il faut l’entretenir pour le préserver. Quand on a des contributions bénévoles et financières comme celle-ci, ça nous permet aussi de garder les sous pour les soins aux patients, ce qui est extrêmement important», a-t-elle indiqué.

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Pour le président et directeur général de Medway, Yan Boudreau, cet engagement envers la Maison Desjardins est cohérent avec sa volonté de poser des «actions significatives» dans sa communauté d’accueil.

«On veut défaire [la réputation] des développeurs immobiliers qui construisent et qui s’en aillent. Nous, on veut être là pour des années et des années», a-t-il déclaré.

Il a affirmé qu’il était tout à fait naturel pour son entreprise d’encourager la Maison Desjardins. En assumant les frais d’entretien, elle contribue à son accessibilité et à la qualité de services, a-t-il estimé.

«C’est une belle organisation qui a une belle mission. C’est vraiment dans la continuité d’être un bon citoyen corporatif et de vouloir s’impliquer dans le grand Rivière-du-Loup. C’est un partenariat de choix pour nous», a-t-il assuré.

Il n’est déjà pas exclu que l’entente de trois ans signée avec la Maison Desjardins puisse être prolongée sur le long terme.