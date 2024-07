CNESST : Privilégier la prévention en période de récoltes

Étant donné l’ampleur de la tâche à effectuer, la période des récoltes est particulièrement exigeante pour le secteur de l’agriculture. Consciente de cette réalité, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler aux employeurs, aux travailleuses et aux travailleurs certaines normes du travail et l’importance de redoubler de prudence dans ce contexte où les accidents du travail sont plus fréquents.

Utilisation de machinerie et de véhicules lourds, épisode de chaleur estival, présence d’animaux ou de matières dangereuses, travail en hauteur ou en espace clos : les facteurs contributifs aux lésions professionnelles sont nombreux sur les fermes. En 2023, la CNESST dénombrait près de 890 accidents du travail et maladies professionnelles pour le secteur de l’agriculture, notamment pour des chutes, des malaises liés à la chaleur, des contacts avec des pièces en mouvement, des troubles musculosquelettiques, etc.

Rappelons que les employeurs, les travailleuses et les travailleurs ont tous l’obligation de participer à identifier, à corriger et à contrôler les risques pouvant être présents dans leurs milieux. Cette nécessité s’applique tout autant lors de la période des récoltes, la prévention des accidents passant par une bonne prise en charge de la santé et de la sécurité du travail.

MÉTHODES ET PRATIQUES SÉCURITAIRES DURANT LES RÉCOLTES

Voici un rappel de certaines mesures visant à assurer la sécurité dans les milieux de travail :

des horaires de travail permettant des périodes de repos adéquates;

des pauses fréquentes hors du véhicule pour se dégourdir les membres et demeurer vigilant;

une hydratation fréquente et des pauses à l’ombre ou dans un endroit frais lors des épisodes de chaleur;

des aires de travail et de circulation bien définies :

- accessibles seulement par les travailleurs (interdites aux enfants),

- situées à une distance sécuritaire des lignes électriques;

sur la machinerie :

- des passerelles et des échelons propres, antidérapants et en bon état,

- des protecteurs en place et en bon état (prises de force, courroies, chaînes,

engrenages, etc.);

• un habillement approprié :

- des vêtements confortables, mais ajustés, laissant passer la sueur, sans bouts de

tissu ni cordons flottants,

- des cheveux attachés (s’ils sont longs) et couverts d’un chapeau.

Pour consulter la page Web intégrant de l’information sur les risques présents et les mesures de

prévention dans le secteur agricole : Agriculture | CNESST

NORMES DU TRAVAIL

Réalité bien connue, le secteur de l’agriculture peut être mentalement et physiquement exigeant. Il est donc important de continuer de veiller à la juste application des normes du travail en tout temps afin d’assurer aux travailleuses et aux travailleurs un environnement sain et sécuritaire.

PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT

Les métiers de l’agriculture sont exigeants. Les travailleuses et travailleurs dans ce domaine peuvent être exposés à des situations qui peuvent nuire à leur santé psychologique. Ces risques doivent être identifiés et pris en charge par les employeurs pour assurer le bien-être des travailleurs.

La CNESST tient donc à rappeler l’obligation des employeurs de détenir une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique. Celle-ci doit désormais prévoir des mesures qui concernent notamment l’offre de formation, le processus d’enquête ainsi que la confidentialité du traitement des plaintes ou des signalements. Les employeurs ont jusqu’au 27 septembre 2024 pour se conformer à ces nouvelles exigences.

ÂGE MINIMAL POUR TRAVAILLER

Depuis le 1er juin 2023, l’âge minimal légal au Québec pour travailler est 14 ans. Des exceptions peuvent toutefois s’appliquer, notamment si le jeune est à l’emploi dans une entreprise agricole. Mais, attention! Pour ce faire, la Loi sur les normes du travail prévoit les conditions suivantes :

le jeune doit être supervisé par un adulte en tout temps;

le nombre de travailleurs inscrits au registre des salaires et qui ont reçu une paie (sauf l’indemnité de vacances) durant la période travaillée par le jeune doit être inférieur à 10, incluant le jeune;

• le jeune doit avoir 12 ans ou plus. Il peut uniquement effectuer des travaux manuels légers pour récolter des fruits ou des légumes, prendre soin des animaux ou préparer ou entretenir le sol.

L’employeur qui embauche un jeune visé par une telle exception doit obtenir une autorisation parentale écrite au moyen du formulaire établi par la CNESST et la conserver pendant trois ans.

Pour plus d’information sur les droits et obligations encadrant le travail des jeunes de moins de 14 ans, dont l’obligation d’obtenir une autorisation parentale : Jeunes de moins de 14 ans | CNESST.