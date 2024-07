La Maison funéraire Marc-André Rioux et la Résidence funéraire Marius Pelletier font maintenant place à la relève

À la suite du récent décès de Mario Pelletier, à la tête de Maison funéraire Marc-André Rioux et la Résidence funéraire Marius Pelletier, la direction a tenu a effectuer une mise au point, précisant du même coup qu'aucune modification ne sera apportée aux deux entreprises.

Au contraire, précise-t-elle, la relève de M. Pelletier est bien en selle. De plus, elle accueille même de nouvelles ressources afin de poursuivre la mission amorcée il y a plusieurs décennies par les fondateurs.

Tant à la Résidence funéraire Marius Pelletier établie au Kamouraska qu’au sein de la Maison funéraire Marc-André Rioux implantée dans la MRC de Rivière-du-Loup, la conjointe de Mario Pelletier, Estelle Paradis, de même que ses enfants François, Mireille, André et Marianne entendent continuer à bien desservir la clientèle avec les mêmes valeurs qui ont fait leur force.

«Pour nous et nos clients, les affaires continuent et vont même se développer avec de belles perspectives. À Rivière-du-Loup, nous avons pratiquement doublé la superficie de nos installations en aménageant notamment un garage, une chapelle et un stationnement qui vient d’être complété», rappelle Estelle Paradis.

La synergie entre les deux entités situées à La Pocatière et à Rivière-du-Loup va même s’accentuer puisque les membres de la famille Pelletier demeurent présents, assistés d’une équipe stable et forte.

«À Rivière-du-Loup, nous sommes supportés par du personnel dévoué et engagé. Prochainement, nous pourrons compter sur la venue d’un thanatologue qui possède déjà plusieurs années d’expérience dans le domaine funéraire. Nous sommes confiants que notre équipe saura assurer le même service de qualité à la population de la région.»

La Maison funéraire Marc-André Rioux et la Résidence funéraire Marius Pelletier, bien implantées dans la région, la première depuis 1945 et la seconde depuis 1967.