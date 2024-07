Le JP’s Event Car Show dans ses derniers préparatifs

C'est le 27 juillet prochain que se tiendra la nouvelle mouture du JP’s Event Car Show, qui, pour l'occasion, déménage ses pénates au Centre sportif de Saint-Pascal. Les amateurs de véhicules antiques ou modifiés, et on le sait nombreux dans la province, pourront ainsi s'en mettre plein la vue, et discuter de leur passion entre convertis.

L'exposition de véhicules de collection, le «Show and Shine», se déroulera à l’intérieur de l’aréna du centre sportif de Saint-Pascal situé au 420, rue Notre-Dame. L'activité aura donc lieu beau temps, mauvais temps, comme le veut la formule consacrée.

Plusieurs nouveautés ont été annoncées pour cette troisième présentation propulsée par les Industries Desjardins, notamment le lancer du pneu et le concours «Two steps», qui compare les sons de véhicules. Un barbier et un tatoueur seront aussi sur place.

Les organisateurs du JP’s Event Car Show annoncent un évènement d'importance a fort déploient comparativement aux deux dernières années. Plus d'activité et plus de terrain seront offerts. Des prix seront aussi offerts sur place.

L'organisation mise sur la présence des grands axes routiers comme l'autoroute 20 et la présence d'établissements hôteliers pour accueillir un plus grand nombre d'exposants et de visiteurs. Elle espère accueillir entre 200 et 300 collectionneurs de voitures et entre 1 000 à 1 500 visiteurs.

Les participants sont invités à verser une contribution volontaire. L'entièreté des profits sera remise à Opération Enfants-Soleil. L’an dernier plus de 7 000 $ ont été amassés. «On ne se garde absolument rien, tout va à l'organisme», ajoute Steve Brousseau qui appuie son fil Jean-Philippe dans l'organisation de l'évènement.

Les personnes intéressées à exposer leur véhicule lors de cette journée peuvent contacter l’organisateur Jean-Philip Brousseau au 418 551-4969.