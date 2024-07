Carbone Scol’ERE : le nombre d’élèves sensibilisés a doublé

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) indique que le nombre de classes participantes au programme Carbone Scol’ERE réalisé en collaboration avec la Coopérative FA a doublé, passant de 15 à 24 entre 2023 et 2024.

En plus de l’engouement reçu lors des inscriptions, le programme c’est également ouvert au Témiscouata, ce qui explique cette hausse. Grâce à deux agentes, Co-éco a donc été en mesure de former 512 élèves (entre 10 et 12 ans) du KRTB sur les changements climatiques, à raison de cinq ateliers par classe. Les écoles qui ont reçu des visites cette année sont : Sacré-Cœur, Vents-et-Marées, Monseigneur Boucher, Sainte-Hélène, Saint- François-Xavier, La Croisée II, Joly, Jolis-Vents, Litalien, de l’Oiseau Chanteur, des Rayons de Soleil, de la Marguerite, Desbiens, Georges-Gauvin et Gérard-Collin.

Une classe verte, d’une valeur d’environ 14 000 $, a été inaugurée dans l’école des Vents et Marées de Rivière-Ouelle. L’école gagnante était tirée au sort parmi toutes les écoles du Kamouraska participantes au programme Carbone Scol’ERE cette année. Cet aménagement est issu de la collaboration entre Co-éco, Le Semoir et la Coop Fa avec le soutien financier du Groupe Lebel, de Kheops international et de Richelieu.

L’école internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup est la gagnante d’une bourse de 5 000 $ délivrée par la Coop Fa pour encourager les bonnes pratiques écoresponsables dans la classe.

Carbone Scol’ERE est un programme de la Coop FA piloté en collaboration avec des organismes régionaux offerts aux écoles primaires du Québec. S’inscrivant dans le programme science et technologie pour les 4e, 5e et 6e année du primaire, Carbone Scol’ERE propose aux élèves de mener une enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre en cinq ateliers pédagogiques de deux heures chacun.