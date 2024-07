Élection partielle à Notre-Dame-des-Neiges

Deux candidats s’affronteront dans le cadre d’une élection partielle visant à combler le poste de conseiller municipal numéro 3 à Notre-Dame-des-Neiges. Les candidats sont Charles Lavoie et Alexis Cimon.

La période de mise en candidature visant à élire deux nouveaux conseillers s’est terminée le 21 juin. Philippe De Carufel a été élu au poste de conseiller numéro 5 par acclamation, sans opposition.

Deux sièges de conseillers étaient vacants à la suite du décès de Mélanie Dubé et de la démission de Jean-Yves D’Amboise. Ce dernier a quitté ses fonctions pour des raisons personnelles. Il était membre du comité de vigilance et de suivi environnemental de l’autoroute 20. M. D’Amboise avait créé une polémique en qualifiant des opposants au projet de prolongement de l’autoroute 20 «d’anarchistes/extrémistes» dans un commentaire publié sur les réseaux sociaux. Il s’était par la suite excusé de ces propos.

Le vote par anticipation se déroulera le 14 juillet. Le scrutin aura lieu quelques jours plus tard, le 21 juillet, afin de déterminer le conseiller qui sera élu. Les personnes habiles à voter devront se présenter au Centre communautaire situé au 17, rue de l’Église à Notre-Dame-des-Neiges Les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h. Pour plus d’information, il est possible de contacter Dany Larrivée, président d’élection, au 418-851-3009, poste 2.