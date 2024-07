Biscuit Sourire : 24 250 $ pour les familles du Témiscouata

L’altruisme, le sang-froid et le courage d’un jeune homme de Saint-Antonin ont été salués à maintes reprises, ces derniers jours, et pour cause. Antonny Pelletier, 11 ans, a sauvé un jeune camarade de la noyade lors d’une journée d’activités au Camp Richelieu Vive la Joie de Saint-Modeste. Les détails de l’événement demeurent à ce jour imprécis. ...