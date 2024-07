Des nouveautés pour mieux profiter du secteur du quai à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles propose cet été différentes améliorations prenant place dans le secteur du quai pour la saison estivale en cours. Les passants d’un jour, tout comme les résidents des Basques pourront profiter de nouvelles commodités lors de leur passage aux abords du grand fleuve.

L’accès à la plage attenant au quai éperon est une fois de plus accessible grâce à la mise en place d’un escalier permettant d’accéder, à marée basse, à une portion de berge composée de sable et de petits cailloux. À l’ouest, là où se trouve le support à kayak de la Coop de kayak de mer des Iles, l’accès est également possible pour les marcheurs et marcheuses qui y repéreront également le bac à marée, nouvelle installation permettant de récolter les déchets échoués sur la grève, au gré des marées. Affichées à la vue des passants, les consignes de collectes pour cet équipement sont simples : ce bac permet de regrouper les déchets océaniques, tel que de vieux cordages, des contenants de toutes sortes ou tout autre déchet rapporté aux grés des marées. Tout ce qu’on trouve normalement sur une plage, comme du bois ou des végétaux, ne doit pas y être déposé, pas plus que les déchets ménagers. La collecte du bac à marée sera réalisée hebdomadairement par la Ville en saison estivale.

Les prestations mariliennes spontanées sont de retour pour une deuxième année. Il s’agit d’une série de performances musicales impromptues exécutées en semaine entre 10 h et 15 h à la Marina de Trois-Pistoles. Marilie Bilodeau proposera 10 performances au total, condensées entre le 1er juillet et le 10 août, lorsque la météo sera clémente, en direct du quai de Trois-Pistoles. Les prestations seront annoncées directement sur la page Facebook de l’artiste.

Comme le regard se porte généralement au large lorsqu’on se promène au quai, quoi de mieux qu’un duo d’Adirondacks pour admirer le prochain coucher de soleil. Fièrement mis en place par le Comité d’embellissement de la Ville, ce mobilier fera assurément partie des arrêts à visiter lors d’un prochain passage au quai.

Et comme l’été ne fait que commencer, la Ville de Trois-Pistoles invite la population à être attentive puisque d’autres nouveautés seront dévoilées dans les prochaines semaines.