La protection des cours d’eau, une priorité absolue du Témiscouata

La population du Témiscouata est préoccupée et sensibilisée à la présence des espèces exotiques envahissantes telles que la moule zébrée ainsi que le myriophylle à épis dans le Lac Témiscouata, puis de leur prolifération potentielle dans les autres cours d’eau du territoire.

Dès la fin de l’année 2022, la MRC, de concert avec l’ensemble des municipalités, a mis en place un plan d’action pour protéger les plans d’eau du territoire :

Campagne de sensibilisation dans les médias. Ajout de stations de lavage. Règlementation municipale uniformisée. Mise en place d’une entente intermunicipale.

De plus, il a été convenu d’intégrer aux stations de lavage, un système de guérites et de bornes automatisées pour en faciliter l’opération. L’objectif était de rendre les équipements fonctionnels le 1er mai 2024. Dans les faits, les équipements se sont déployés graduellement dans les municipalités jusqu’à la fin mai. Les municipalités et l’entreprise General Tech Service ont rencontré des problèmes techniques tels que l’accès à un réseau Internet peu performant, des équipements à remplacer pour les rendre plus efficaces, des problèmes de couverture cellulaire, etc. Ces problèmes sont corrigés au fur et à mesure qu’ils se présentent dans un processus normal de rodage et d’appropriation d’un système numérique et automatisé. Aussi, en cas de problématique de fonctionnement, il a été convenu de maintenir les barrières d’accès aux plans d’eau ouvertes tout en rappelant aux utilisateurs l’obligation de laver leur embarcation dans les stations de lavage reconnues avant la mise à l’eau.

La MRC du Témiscouata souhaite prendre le temps de remercier la très grande majorité des utilisateurs pour leur compréhension et leur collaboration, tout en rappelant à ceux qui veulent contourner le système que la règlementation municipale sera appliquée avec les amendes prévues.

Quelques situations de vandalisme sur certains équipements ont été signalé. Les équipements sont protégés par un système de surveillance par caméra et les fautifs devront répondre de leurs actes.