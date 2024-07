Écoresponsabilité : un premier prix pour la Ferme Coopérative du Moulin de Saint-Clément

Économie sociale Bas-Saint-Laurent (ÉSBSL) a dévoilé cette semaine les noms des trois entreprises d'économie sociale du Bas-Saint-Laurent qui sont les récipiendaires du Prix Écoresponsabilité 2024. La toute première position a été octroyée à la Ferme Coopérative du Moulin de Saint-Clément pour son initiative visant la réduction de son empreinte carbone. Elle a obtenu une bourse de 5 000 $.

Ce prix a été décerné pour les efforts déployés par l’entreprise afin de réduire de 10 tonnes ses émissions de CO2 en 2024, malgré le fait que son empreinte carbone était déjà 30 % inférieure à la moyenne des entreprises agricoles. La possibilité de transférer les apprentissages issus de l’initiative à d’autres entreprises du même secteur, de même que l’engagement de l’ensemble des membres de l’équipe pour faire une réussite de cette initiative, ont également été soulignés.

Économie sociale Bas-Saint-Laurent (ÉSBSL) souhaite remercier toutes les entreprises qui ont soumis leur candidature à cette première édition du Prix Écoresponsabilité. Douze dossiers ont été soumis.

Le comité d'analyse souligne avoir grandement apprécié l'ensemble des initiatives soumises et constate avec beaucoup de satisfaction que le respect de l'environnement, la lutte aux changements climatiques, le développement durable et l'écoresponsabilité sont au cœur des préoccupations des entreprises collectives dans leur développement, leur gestion et leur gouvernance.

Notons que le troisième prix de 1 000 $ a été remis au Centre communautaire de Saint-Valérien (MRC Rimouski-Neigette), alors que la deuxième position est occupée par l’Atelier du Partage de Saint-Pascal (MRC du Kamouraska).

Le conseil d'administration et l'équipe d'Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent se joignent à ses partenaires, Desjardins Bas-Saint-Laurent et à la CDRQ Bas-Saint-Laurent, pour féliciter les trois entreprises d'économie sociale récipiendaires du Prix Écoresponsabilité et pour remercier celles qui ont soumis leur candidature.