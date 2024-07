Le Collège Notre-Dame et la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup : unis pour les enfants

Le Centre hospitalier régional du Grand-Portage se verra remettre du nouveau matériel pour les enfants et leur famille qui consultent les professionnels en pédopsychiatrie, grâce à l’initiative d’élèves du Collège Notre-Dame.

Dans le cadre du Programme Innovation-Solutions-Entrepreneuriat (PISE) du Collège Notre-Dame, un groupe d’élèves est parti à la recherche de commanditaires pour créer des boites-cadeaux de produits locaux dont ils ont fait la vente à Noël. Ce sont 2 800 $ qui ont été amassés pour le département de la pédopsychiatrie. Une somme qui permettra d’offrir du nouveau matériel pour la thérapie et les interventions individuelles et familiales, tel que du matériel d’art, des objets sensoriels et des jeux psychoéducatifs.

La fierté de pouvoir faire une différence dans leur milieu se lisait sur le visage des instigatrices de ce projet. Nous tenons à remercier chaleureusement chacune des personnes qui ont participé à cette levée de fonds, ainsi qu’aux commerçants locaux participants : Le Vrac, Pat BBQ, La Fée Gourmande et Café Brûlerie Rivière-du-Loup.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup demeure convaincue que les gens du milieu peuvent, ensemble, améliorer les services de santé pour les enfants de la région. Il est d’ailleurs toujours possible de contribuer. Pour informations : 418-868-1010 poste 62237.