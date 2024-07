Un nouveau circuit de découverte d’églises est lancé au Bas-Saint-Laurent

Un nouveau circuit touristique, intitulé «Sacrés artisans», voit le jour au Bas-Saint-Laurent. Ce projet, né de la collaboration entre six partenaires, vise à mettre en valeur le riche patrimoine religieux de la région du KRTB en sortant de l’anonymat les habiles artisans qui se cachent derrière ces monuments grandioses.

Accompagnées par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, porteur du projet, les MRC de Kamouraska, du Témiscouata, de Rivière-du-Loup et des Basques ainsi que la Ville de Rivière-du-Loup y révèlent par le fait même les dessous de la construction de neuf de leurs plus belles églises.

Après des décennies à toucher le ciel, ces temples fascinent toujours autant par le savoir-faire des gens qui les ont érigés, pierre par pierre, et par la minutie et la maestria de ceux qui les ont décorés. «Sacrés artisans» met donc à l’avant-plan les architectes, sculpteurs et peintres qui ont participé à la construction de ces églises ou à l’élaboration de leurs décors intérieurs. «Découvrez les grandes familles d’artisans qui ont créé nos belles églises et laissez leurs murs vous raconter leurs secrets, avec des extraits sonores et vidéos», invite Julie Martin, porte-parole du projet et gestionnaire des programmes culturels et patrimoniaux à la Ville de Rivière-du-Loup.

DES ANGES ET DES HOMMES

Gratuit, le parcours est accessible toute l’année, que les portes des églises soient ouvertes ou fermées. À partir d’un panneau et d’un code QR, les participants peuvent suivre le parcours suggéré ou explorer en toute autonomie les contenus multimédias liés à chaque église.

Chemin faisant, ils pourront entre autres admirer les sculptures monumentales de Louis Jobin et partir à la rencontre des familles de constructeurs qui ont bâti nos lieux de culte aux XIXe et XXe siècles. Conçus pour valoriser notre patrimoine religieux, ces contenus originaux s'adressent tant aux citoyens et aux élèves des écoles du coin qu’aux touristes.

Soulignons que les instigateurs du projet souhaitent, dans les prochaines années, élargir le circuit en y ajoutant d’autres partenaires et des églises des quatre coins du Bas-Saint-Laurent.

Le projet est rendu possible grâce à l’Entente de partenariat régional en tourisme au Bas-Saint-Laurent et à Tourisme Bas-Saint-Laurent. Le projet a bénéficié du soutien de l’Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications ainsi que des commandites de l’entreprise JCO Malenfant et du Parc éolien Nicolas-Rioux.