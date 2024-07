Succès pour la 15e édition du Festival country de Saint-Antonin

Malgré la pluie qui est venue jouer les trouble-fêtes, la 15e édition du Festival country de Saint-Antonin a fait le bonheur de milliers de festivaliers, du 28 au 30 juin. Le président de l’événement, Steeve Roy, s’est dit très heureux de la réponse du public.

Plus de 30 000 personnes ont profité des différentes installations offertes sur le site, et ce, pendant les trois jours du Festival. D’ailleurs, la prévente de billets a connu un record cette année. Preuve de la fidélité des festivaliers, et de leur appréciation envers le Festival country de Saint-Antonin.

Le public était au rendez-vous lors des deux soirées de rodéos professionnels avec les Productions Wild Time. Les estrades de la Place Berger, qui ont une capacité de plus 5 000 places assises, étaient bien remplies lors du rodéo du vendredi soir. L’ambiance était à son comble, et la météo favorable. La pluie n’aura quant à elle pas eu raison des festivaliers le samedi soir. «Les estrades non couvertes étaient plus vides parce qu’il pleuvait, mais il y avait beaucoup de gens debout dans les estrades couvertes», a exprimé Steeve Roy.

Bon nombre de compétiteurs ont pris part à cet événement. Rappelons que le Festival country de Saint-Antonin sert principalement de qualifications pour la Coupe Canada, laquelle sera disputée à Saint-Tite en septembre prochain.

Durant les entractes des rodéos, les festivaliers ont également eu l’occasion de vivre l’expérience Feufou, avec des cracheurs de feu et des performeurs de bolas. Une nouveauté qui semble avoir été bien appréciée des spectateurs, selon Steeve Roy.

De nombreux spectacles ont aussi été présentés sous le chapiteau. Parmi les groupes qui se sont produits sur scène lors de la fin de semaine : Bonjovi Xpérience, Génération Country, Blue Ridge Band et Merle Marlow Band.

Chaque année, le comité organisateur du Festival country de Saint-Antonin s’efforce d’apporter des améliorations à l’événement, et ce, pour le plus grand plaisir des festivaliers. Pour cette 15e édition, les membres de l’organisation ont concentré leurs efforts afin d’égayer la journée du dimanche. Outre la messe country et la parade traditionnelle, les festivaliers pouvaient assister gratuitement à une compétition de Gymkhana.

Un gala de lutte organisé par la RDL Wrestling League a également réuni des centaines de spectateurs. Plusieurs combats impliquant des athlètes locaux et de différentes régions du Québec ont été présentés le dimanche en après-midi, sous le chapiteau. Le combat entre l’une des plus grandes figures de la lutte au Québec, Marko Estrada, et la vedette locale, Mikey Thunder, aura été le clou du spectacle.

Devant le succès remporté en 2024, Steeve Roy a confirmé le retour du Festival country de Saint-Antonin l’an prochain, pour sa 16e présentation.