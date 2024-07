L’ATA a supporté plus de 670 travailleurs durant la dernière année

La 37e assemblée générale annuelle de l’Aide aux Travailleurs Accidentés s’est déroulée le 26 juin à la Maison communautaire Joly. Le conseil d’administration a accueilli avec enthousiasme les 36 personnes présentes.

Le rapport d’activités et les états financiers ont été présentés et adoptés par les membres présents. Pour l’année 2023-2024, l’organisme a travaillé dans 670 dossiers, dont 314 nouvelles demandes d’aide. L’année se termine avec un bilan positif avec plus de 22 400 interventions effectuées afin de supporter les accidentés dans leurs démarches et cheminement.

La situation des accidentés demeure cependant pénible, car selon les statistiques de l'organisme, plus de 74 % de sa clientèle est sans emploi et 16 % demeure sans aucun revenu ce qui amène une grande détresse pour cette clientèle.

Rappelons que l’ATA demeure une association unique dans tout l’Est du Québec et qu’elle dispense des services d’aide, de soutien et d’information aux accidentés du travail, ainsi qu’aux salariés congédiés ou harcelés au travail. À partir du siège social situé à Saint-Jean-Port-Joli, l’ATA répond aux demandes des accidentés lors de rendez-vous, par consultation téléphonique ou par courriel.