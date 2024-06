Le nouvel Espace détente Bonjour Québec maintenant ouvert à Dégelis

Le nouvel Espace détente Bonjour Québec, situé à Dégelis, est maintenant accessible aux voyageurs. Cette nouveauté leur permet de profiter d’un lieu agréable pour prendre une pause et se renseigner sur la destination.

Cette initiative, réalisée en concertation avec les acteurs touristiques et municipaux locaux, s’inscrit dans la volonté du ministère du Tourisme de moderniser ses services pour mieux répondre aux besoins et aux habitudes de consultation des voyageurs.

Situé au 1171, avenue de l’Accueil, accessible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, l’Espace détente Bonjour Québec permet aux visiteurs de bénéficier d’un endroit où se poser durant leur trajet, dans un décor au goût du jour, tout en découvrant Québec à l’aide de la documentation et des informations numériques disponibles.

Ils peuvent également recevoir des conseils personnalisés par téléphone, par clavardage, par courriel et par les médias sociaux Bonjour Québec.

Les voyageurs y ont aussi accès au Wi-Fi gratuit, ce qui leur donne la possibilité d’accéder à de l’information touristique en ligne, et une borne est mise à leur disposition pour naviguer dans le site Web Bonjour Québec. Enfin, une carte des régions touristiques permet d’apprécier l’étendue du territoire et la diversité des attraits du Québec.

«Je tiens à remercier Tourisme Bas-Saint-Laurent, nos élus locaux et l’équipe de la MRC de Témiscouata. Ils ont contribué de façon significative à la modernisation du Centre d’information touristique, qui sera mieux adapté aux nouvelles technologies pour répondre aux besoins des voyageurs. Un beau travail de collaboration et de concertation qui permettra également de mettre en valeur nos produits et nos attraits régionaux!», s’est réjoui la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne.

«Je suis agréablement surpris par la transformation de notre Centre d’information touristique, qui répondra parfaitement aux besoins des touristes. Avec ses informations interactives via des tableaux numériques, des codes QR et des présentoirs pour les guides touristiques de la région, notamment au sujet de la Ville de Dégelis et des différentes régions du Québec, ce centre regorge de renseignements précieux. C’est une belle réussite!», a déclaré Gustave Pelletier, maire de Dégelis.

«Dégelis est un endroit stratégique à l’entrée du Bas-Saint-Laurent et, surtout, à l’entrée du Québec. Il faut continuer de rendre l’information accessible aux visiteurs de passage. Il était donc important pour nous de nous impliquer et de collaborer avec le milieu afin d’amorcer des changements de façon harmonieuse et en complémentarité avec les actions déployées dans notre réseau d’accueil régional», a complété le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque.

Rappelons que le Ministère déploie présentement le Plan d’action Bonjour accueil 2023-2026 – Pour une expérience rehaussée des visiteurs au Québec, qui vise à faire de l’accueil touristique un levier économique important.