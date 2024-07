Cet été, éveillez vos sens à la Maison Chapais

L'Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie (APSDB) a dévoilé le 27 juin dernier, une programmation riche où tous les sens sont sollicités. Animé par Andréanne Vailles, directrice-conservatrice de la Maison Chapais, de Nicole Généreux, mairesse de Saint-Denis-De La Bouteillerie en plus d’autres partenaires s’étant déplacés pour l’occasion.

Les convives se sont régalés des fromages de l’Association des producteurs laitiers du Bas Saint-Laurent, des confitures de Côté Est et des cidres de la Cidrerie l'Estran.

Jusqu’au 30 septembre, petits et grands pourront profiter d’une nouvelle balado agrémentant les visites libres du Jardin-Mémoire, de la reconstitution d’une beurrerie d’antan et d’une sculpture végétale.

BALADO DU JARDIN-MÉMOIRE

L’exposition du Jardin-Mémoire ajoute un nouveau chapitre consacré à l’œuvre de Jean-Chapais fils (1850-1926), éducateur, scientifique et innovateur des pratiques laitières et agricoles au Québec. En déambulant à travers les jardins, les visiteur.es pourront écouter une balado qui témoigne de la pertinence de l’héritage de Jean-Chapais fils. Touchée par la beauté et l’histoire des lieux, Perle Morency, créatrice de saveurs et d’histoire chez Côté Est, agit comme ambassadrice du Jardin-Mémoire et prête sa voix à la balado.

«Ce Jardin-mémoire éveille en moi les plaisirs de mon enfance et témoigne de notre art de vivre Kamouraskoise, rythmée au gré des saisons et de ce que la nature nous offre», souligne Perle Morency, ambassadrice du Jardin-Mémoire.

LA PETITE BEURRERIE

Au cœur des jardins de la Maison Chapais, les enfants pourront s’amuser dans la petite beurrerie, réplique de la première école de beurrerie fondée en 1881 par Jean-Charles Chapais fils. En plus de cette reconstitution, une exposition ludique dévoile tous les secrets de la fabrication du fameux beurre de Kamouraska. Touchée par cette initiative rejoignant ses visées éducatives, l’Association des producteurs laitiers du Bas Saint-Laurent a donné son appui à la restauration de la petite beurrerie.

LA SCULPTURE VÉGÉTALE D’ÉDITH CROFT

Tout au long de la saison, suivez l’évolution de la sculpture végétale La métisse en robe de satin blanc, une œuvre qui prend comme point de départ le corps de la femme comme véhicule expressif. Composée d’un alliage d’éléments naturels et de fleurs, cette sculpture rappelle le perpétuel recommencement du cycle de la vie. L’artiste Louperivoise nous interpelle sur l’idée de « Prendre soin de … » ce qui nous entoure.

MAISON CHAPAIS

À ces nouveautés, s’ajoute la possibilité de visites autonomes à l’intérieur de la Maison Chapais et une programmation culturelle variée dont une fête victorienne qui s’annonce festive le 7 juillet prochain. L’équipe des guides interprètes vous attend pour vous faire vivre l’expérience immersive de la Maison, de ses jardins et de la mini beurrerie. Appréciez à votre tour la Maison Chapais et ses Jardins, récipiendaire du prix coup de cœur 2024 décerné par Tourisme Bas Saint-Laurent.