60 000$ pour les gens atteints de cancer

C’est le vendredi 14 juin, sous le soleil et la pluie, qu’a eu lieu la 28e présentation de la Journée de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel. Pour l’occasion, 136 golfeurs ont été présents afin de soutenir cette cause qui vient en aide aux gens atteints de cancer du Bas-Saint-Laurent, les MRC de Montmagny, L’Islet, Les Etchemins, Avignon et Bonaventure.



Ce fut une excellente édition pour la Fondation Annette Cimon Lebel, les joueurs étaient au rendez-vous, en plus d’une excellente participation des commanditaires et donateurs.



Après une journée bien remplie, le dévoilement a ébloui le comité organisateur. C’est un total de 60 000$ qui a été recueilli. Tous les profits vont être distribués aux gens atteints de cancer et qui sont dans le besoin.



La Fondation remercie toutes les personnes impliquées dans ce succès remarquable, les bénévoles, les donateurs, les commanditaires et les participants au golf et au souper. C’est grâce à la participation de tous qu’un tel succès est possible.



LES SERVICES DE LA FONDATION



La Fondation vient en aide aux gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, repas et transport lors de leurs rendez-vous. De plus, le Fondation offre depuis 2022 un soutien psychosocial avec leur intervenante, Isabelle Caillouette, ainsi que divers ateliers : gestion de l’anxiété, groupes d’entraide, ateliers mieux-être, etc.).

Tous les ateliers, qu’ils soient en présentiel ou en ligne sont gratuits, et ce, peu importe le revenu. Fait à souligner, à l’heure actuelle, la Fondation a remis plus de 960 855$ à 2846 personnes depuis son ouverture en 1995.



Nous estimons à 1 500 $ le montant minimal que les gens atteints de cancer doivent débourser lors de leurs traitements en radiothérapie à Rimouski, à Lévis ou à Québec, pour leurs frais d’hébergement, de repas, de transport et de médicaments durant leurs 5 à 6 semaines de traitements. Comme la Fondation aide financièrement les gens atteints de cancer, qui ont des revenus moindres; cette aide est donc grandement appréciée.



De plus, tous les profits des activités de financement de la Fondation vont directement aux gens atteints de cancer et leur famille.



Pour don ou information, communiquez au bureau de la Fondation Annette Cimon Lebel au 418-867-1695, par courriel au [email protected] ou par télécopieur au 862-5054.