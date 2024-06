Un fonds créé en l’honneur d’Arianne Dubé

La Fondation Santé Mitis, la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent et la Fondation Santé Rimouski, en collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, sont fières de lancer le Fonds Arianne.

Créé en l’honneur d'Arianne Dubé, éducatrice spécialisée au CISSS du BSL, décédée accidentellement en novembre dernier, ce fonds régional permettra d’avoir un impact réel sur tout le territoire pour la clientèle suivie en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme (TSA) et déficience physique.

«Arianne était une jeune femme pleine d’ambition, énergique et rassembleuse. Elle ne craignait pas de donner son opinion pour faire changer les choses. Prévoyante et organisée, elle s’assurait que personne ne manque de rien. C’est avec ce désir de lui rendre hommage que j’ai souhaité la création de ce fonds pour poursuivre ce qu’elle faisait avec dévouement au quotidien dans son travail, prendre soins de cette clientèle pour qui elle vouait un grand respect», raconte avec émotion son conjoint, Nicholas Lepage.

Bien que les fondations aient des missions respectives et des territoires distincts, la volonté de collaborer à la création de ce fonds a permis d’officialiser ce partenariat qui financera l’achat d’équipements médicaux spécialisés, la réalisation de projets novateurs et les services directs aux usagers pour la Direction des programmes de déficiences intellectuelle, TSA et déficience physique.

«Émues et touchées par cette mobilisation, nous sommes fières de la création de ce fonds qui aura un impact concret sur cette clientèle. Via nos processus internes d’investissement, nous verrons à gérer rigoureusement cet argent afin d’honorer la vie et les actions d’Arianne», précise la représentante des trois Fondations, Stéphanie Boulianne.

Ce travail de collaboration se poursuivra également dans l’analyse des projets soumis par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, suivant une logique de financement équitable entre les trois organismes conformément à la répartition établie de 70 % pour les deux fondations hospitalières et 30 % pour la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent.

Pour le président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dr Jean-Christophe Carvalho : «Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne peut qu’être enchanté de la création de ce fonds qui concrétise le développement d’initiatives porteuses qui visent à développer des projets qui profiteront à un grand nombre d’usagers sur notre territoire.»

L’appel à la population est donc lancé. Que vous connaissiez ou non Arianne, les dons peuvent être dirigés vers le www.fondsarianne.com afin de contribuer concrètement à l’amélioration des soins sur tout le territoire bas-laurentien.