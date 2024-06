Fermeture d’une intersection de la route 185 à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’il procédera, le 2 juillet, à la fermeture définitive de l’intersection temporaire située à environ 1 km au nord de l’intersection de la route Taché Ouest, sur la route 185, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Se trouvant près de la limite séparant le tronçon 3 du tronçon 4, ce raccordement temporaire servait d’accès aux citoyens du secteur vers la route des Roches pendant les travaux de construction de l’autoroute 85.



Ainsi, à compter de cette date, les usagers qui désirent accéder à la route des Roches à partir de la route 185 devront emprunter le prolongement du chemin Taché Ouest à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, ou encore se rendre jusqu’à l’échangeur numéro 85, à Saint-Antonin. Le Ministère veillera à l’installation de signalisation afin de guider adéquatement les usagers de la route.

NOUVELLES ROUTES ASPHALTÉES



Le Ministère a réalisé des travaux d’asphaltage sur un peu plus de 4 km sur la voie de desserte ouest de la future autoroute (route des Roches et route Gérard-Roy), ainsi que sur le prolongement du chemin Taché Ouest, entre l’intersection de la route 185 et la route des Roches. La route des Roches ainsi que le prolongement du chemin Taché Ouest, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, seront mis en service le 2 juillet prochain. Quant à la portion nord de la route Gérard-Roy, à Saint-Honoré-de-Témiscouata, elle deviendra accessible le 12 juillet.



Les dates de ces interventions pourraient être modifiées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers pour leur collaboration.

FAITS SAILLANTS



La phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute concerne la portion entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, soit 40 km.

Actuellement, quatre des sept tronçons du projet, totalisant 21 km d’autoroute, sont en service à Saint-Antonin, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Les travaux se poursuivent sur les trois autres tronçons, situés sur les territoires de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, de Saint-Honoré-de-Témiscouata et de Saint-Louis-du-Ha! Ha!

La mise en service des différents tronçons d’autoroute s’effectue graduellement depuis l’automne 2021 et se poursuivra jusqu’en 2026.

La prochaine mise en service complète est prévue à l’automne 2024, avec l’ouverture de la totalité du tronçon 5, sur 4,7 km, à Saint-Honoré-de-Témiscouata.