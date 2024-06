Amélie Dionne préoccupée par le maintien des soins de santé de proximité au Témiscouata

Interpellée par les élus et des médecins du Témiscouata dans le dossier des services d’obstétrique de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, a soutenu être préoccupée par la situation et au travail afin de soulever des solutions concrètes.

Par voie de communiqué, le 26 juin, Mme Dionne a soutenu avoir multiplié les rencontres avec des intervenants du milieu au cours des derniers mois. Elle dit être bien au fait des défis rencontrés au centre hospitalier témiscouatain.

«En ce qui a trait au service d’obstétrique, pour le bien des futures mamans et pour assurer une prévisibilité pour la saison estivale, la décision du CISSS du Bas-Saint-Laurent d’établir un corridor de service en continu vers Rivière-du-Loup était la solution la plus efficace et bénéfique pour tous. Mais sachez que cette situation est temporaire et nous travaillons très fort à rétablir le service à Notre-Dame-du-Lac», a-t-elle déclaré.

Amélie Dionne concède que «la situation est très fragile au Témiscouata depuis des mois». Elle estime qu’une bonne partie de la solution passera éventuellement par une réorganisation de l’urgence.

À ce sujet, elle a dernièrement rencontré la directrice adjointe exécutive à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac pour discuter des futurs les travaux de l'urgence qui permettront de sortir les soins intensifs de l'unité de soins et de réorganiser les équipes d'une façon qui soit davantage pertinente et rassurante pour le personnel.

La députée a également rencontré le préfet de la MRC de Témiscouata, Serge Pelletier, afin d’aborder le sujet de la formation d’un comité terrain pour réfléchir à des solutions.

Amélie Dionne soutient finalement que l’attraction et la rétention du personnel sont primordiales. «Nous en sommes également à la création des équipes volantes publiques. La finalisation des premières embauches a débuté. Rappelons que 1 200 personnes ont déjà envoyé leur candidature pour faire partie de l’équipe volante qui, rappelons-le, vise à renforcer notre réseau public dans notre région, et dans l’ensemble des régions du Québec.»