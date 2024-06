Activités thématiques pour la fête nationale à Trois-Pistoles

L’Escale maritime de Trois-Pistoles et le Club de pelote basque de Trois-Pistoles proposent des activités thématiques en complément des festivités de la fête nationale organisées par la ville de Trois-Pistoles le 23 juin prochain.

Le Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM) animera un kiosque d’information et de découverte sur les mammifères marins du Saint-Laurent, de 14h à 19h sur la promenade Catherine Leblond, près des bureaux de la CNB.

La COOP de kayak des Îles offre des initiations au rabaska, un très grand canot de 12 places. Venez naviguer la baie de Trois-Pistoles, les Îlets D’Amours et admirer la ville d’un autre point de vue dans une embarcation unique. Réservations sur place sur le quai au kiosque de la COOP. Trois départs sont proposés, soit ceux de 14 h, de 15 h 30 et de 17 h.

La Société Provancher propose un tour de bateau guidé d’une durée d’une heure autour du Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques. Votre guide-capitaine sera pour l’occasion un authentique coureur des bois revenu d’une expédition de 1806. Départ à 15 h 15 retour à 16 h 15. Inscription à la Coop kayak des Îles à partir de 14 h 45. Pas moins de 12 places de disponibles.

La Compagnie de navigation des Basques (CNB) offre une visite du traversier l’Héritage I ainsi qu’une exposition de Grégoire Martin qui sera inaugurée pour l’occasion. Le capitaine du navire, Jean-Philippe Rioux, alias FIOZ, fera une brève prestation musicale. Les visites débuteront à 19 h et la prestation musicale sera présentée à 19 h 45.

Le Club de pelote Basque de Trois-Pistoles propose des initiations et démonstrations de pelote basque au PABA, sur le seul fronton au Canada. De 15 h à 20 h, des joueurs du club seront présents sur la cancha pour présenter la pelote basque et plus particulièrement la paleta gomma qui est la discipline pratiquée à Trois-Pistoles, faire des démonstrations et initier les intéressés.