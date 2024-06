Vivre Les Basques cet été

La MRC Les Basques, c’est la nature, la culture, l’accès au fleuve Saint-Laurent, les bons repas entre amis et les couchers de soleil à couper le souffle. La MRC des Basques a de quoi surprendre avec son territoire côtier et agricole qui regorge de petits trésors à découvrir au fil des randonnées à vélo, à pied ou en auto.

Cet été, découvrez deux activités à faire muni de votre téléphone intelligent en balayant les codes QR que vous découvrirez sur les sites proposés par deux nouveaux projets.

La Maison Magloire, un projet fantôme. Créé par l’artiste visuel Simon Beaudry, le projet est inspiré de la légende de la Maison hantée située à Notre-Dame-des-Neiges, aux abords de TroisPistoles. On vous propose de vous lancer sur la trace du fantôme de la Maison Magloire-Delisle. Une pierre tombale peut être trouvée sur le lieu même de la maison, vestige du projet. Fiction? Réalité? Découvrez-le... avec précaution.

Sacrés artisans. Ce circuit autonome extérieur met en valeur l’architecture et l’art sacré de divers lieux de culte dans quatre MRC du Bas-Saint-Laurent. Dans Les Basques, découvrez-le au pied des églises de Trois-Pistoles et de Saint-Simon-de-Rimouski.

Découvrez la splendeur côtière de Trois-Pistoles en empruntant les parcours de La route bleue. Les deux parcours proposés à partir du quai de Trois-Pistoles vous offrent une expérience pittoresque le long du littoral avec des vues imprenables sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. En suivant ces parcours, vous aurez l’occasion de pagayer le long des plages de sable, de contempler les îles environnantes et de vous imprégner de la tranquillité de la nature.

LES SAVEURS DU TERROIR

Nouveau membre de Tourisme Les Basques, la Chèvre gourmande offre une table champêtre pouvant accueillir 14 convives pour des repas gourmands et des produits de la ferme. La Buvette Fraîche Pet’ est l’endroit parfait pour se gâter durant ses vacances! La buvette vous offre une carte de vins nature, de cidres, de bières et de spiritueux locaux. En arrivant dans Les Basques, en face de la halte routière, sur la 132, un nouveau restaurant offre des menus santé, mais cochons! Gourmandise OREKA est un café-resto où il est possible de déjeuner, de dîner et de s’offrir des collations santé faibles en glucides et en gras, mais riches en protéines et en goût. Enfin, la Cidrerie Estran récolte les fruits de plus d’une centaine de petits vergers sauvages et ancestraux disséminés aux abords du Saint-Laurent. Disponibles à la Boucherie Centre-Ville, au Café Grains de folie et au Caveau des Trois-Pistoles.

LES INCONTOURNABLES

Bien sûr, les activités phares dans Les Basques demeurent des incontournables à faire durant ses vacances : Visite de l’Île aux Basques, sortie en kayak de mer au coucher du soleil et ascension de la Route verte vers le Belvédère Beaulieu, randonnée sur le Sentier national et pique-nique sur les grèves vous proposeront différents points de vue sur le fleuve Saint-Laurent et les rivières Trois-Pistoles et Sénescoupé.

Pour commander le guide touristique et pour s’informer des activités et nouveautés qui se passent dans la région, visitez notre site Internet : www.tourismelesbasques.com et suivez notre page Facebook.