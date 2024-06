Quelques nouveautés à découvrir cet été au Témiscouata

La saison estivale est maintenant à nos portes et la MRC de Témiscouata vous invite à planifier dès maintenant vos prochaines excursions dans la région! Voici quelques nouveautés à découvrir…

Présenté au BeauLieu Culturel du Témiscouata du 18 juillet au 10 août prochains, ce spectacle mettra en lumière l’histoire de Marie Melford Blanc Charlier. En 1905, un riche avocat de New York, William D. Bishop, fait construire un magnifique pavillon de chasse baptisé le Gray Lodge à Notre-Dame-du-Lac qui servira à abriter ses amours clandestins avec Marie Blanc, une belle Américaine d’origine martiniquaise. Profitez-en pour vous imprégner de ce lieu mythique devenu l’Auberge Marie Blanc. Le pavillon des chambres offre une vue magnifique sur le lac Témiscouata.

BUVETTE

Sur la route touristique des Monts Notre-Dame, à proximité du parc national du Lac-Témiscouata, un arrêt s’impose au Domaine Carte Blanche. Une maison d’hôte magnifiquement aménagée avec des chambres douillettes ainsi qu’une buvette qui propose des planches de dégustation aux saveurs régionales! Surveillez la programmation, des événements gastronomiques spéciaux sont aussi offerts tout au long de l’année.

L’AIL SOUS TOUTES SES FORMES

L’entreprise Les Jardins du Témis située à Dégelis est un autre endroit à ajouter sur votre itinéraire. Fleur d’ail, ail mariné, ail noir, autocueillette de bleuets et prunes ou en vente au kiosque. En nouveauté cette année, un kiosque du terroir sur place pour pique-niquer dans un décor bucolique. Pour découvrir une foule d’autres produits régionaux, rendez-vous chaque dimanche d’été au Marché Gourmand Desjardins de Dégelis!

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Le parc national du Lac-Témiscouata avec ses sentiers de randonnée pédestre, piste cyclable, location d’équipements nautiques, activités de découverte, archéologie, camping et prêt-à-camper.

Le Parc linéaire interprovincial Petit Témis reliant Rivière-du-Loup à Edmundston au Nouveau-Brunswick et traversant la région en longeant durant une vingtaine de kilomètres son majestueux lac. Ajoutez à votre parcours le circuit d’une rive à l’autre pour une incursion dans le parc national du Lac-Témiscouata grâce à 2 traverses nautiques sur le lac Témiscouata.

Le Camping Plage Pohénégamook avec son kilomètre de sable fin et son jeu Wibit géant qui est parmi les plus grandes structures gonflables au Québec et la possibilité de faire de nombreuses activités nautiques (canots, rabaskas, catamarans, planches à voile, Wing Surf).

CONCOURS

Courez la chance de remporter un séjour au Domaine Carte Blanche de Lac-des-Aigles. Ce forfait pour deux personnes comprend : une nuitée en chambre de plaisance, le petit déjeuner, deux planches gastronomiques à la buvette accompagnées d'un apéritif et d’une bouteille de vin. Le prix sera valide pour l’année 2025. Il suffit de s’inscrire d’ici le 5 décembre prochain directement sur le site Internet de Tourisme Témiscouata, au tourismetemiscouata.qc.ca.