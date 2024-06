Fierté locale et notoriété pour Rivière-du-Loup

La saison touristique semble déjà bien entamée si on regarde l’achalandage des dernières semaines. Les visiteurs, toujours en quête d’expériences nouvelles et d’aventures, viennent dans la région de Rivière-du-Loup pour décrocher, profiter du grand air et découvrir nos incontournables. Cette année, Tourisme Rivière-du-Loup a choisi d’orienter ses actions vers la fierté des gens d’ici envers leurs incontournables pour augmenter la notoriété de la région.

DES OBJETS PROMOTIONNELS DISTINCTIFS

Citoyens et visiteurs pourront se procurer gratuitement la collection d’autocollants créés sous le thème des incontournables de la région: le tour de la pointe avec une crème molle, le parc des chutes, la culture, le site d’observation des mammifères marins et les bélugas. Colorés et humoristiques, les autocollants répondent à une demande récurrente des visiteurs qui souhaitent rapporter un souvenir avec eux.

Pour les amoureux de la région, un chandail crewneck a été développé avec l’entreprise québécoise Les Damoiselles. Au-devant, on y retrouve un design qui rappelle le parc des chutes, un coucher de soleil et quelques éléments distinctifs aux chandails Wonderland. Au dos, toutes les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup y sont listées afin de développer notre sentiment d’appartenance.

Ces objets promotionnels sont disponibles au bureau d’information touristique de Rivière-du-Loup et certains autocollants devront être récupérés directement chez les incontournables.

UN WOW À CACOUNA

Ce n’est plus un secret, le site d’observation des mammifères marins de Cacouna, Putep ‘t-awt, sera en opération dès le 21 juin. Situé dans le parc côtier Kiskotuk, celui-ci sera accessible à pied et également en navette électrique plusieurs fois par jour. Pour connaitre les détails sur les visites animées et le transport, les visiteurs sont invités à visiter le site web et effectuer leur réservation en ligne au tourismewahsipekuk.ca.

DU VÉLO DE MONTAGNE À NOTRE-DAME-DU-PORTAGE

Les sentiers du Portage, accessibles via le chemin du dépôt, ont été aménagés dernièrement. Les sentiers, conçus de manière durable pour offrir une expérience exceptionnelle aux cyclistes de tous niveaux, ont été soigneusement pensé pour mettre en valeur la beauté naturelle de notre région tout en offrant des défis à la fois sécuritaires et excitants.

Que ce soit pour les visites culturelles, les croisières et les îles, les plus belles grèves, le parc côtier Kiskotuk, le parc des chutes ou le parc de la pointe et ses couchers de soleil, Tourisme Rivière-du-Loup met tout en œuvre pour promouvoir ces incontournables qui font de la région de Rivière-du-Loup, une destination de choix pour les vacances.