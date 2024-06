Moins d’emprunts pour les gros projets de Rivière-du-Loup 

Bibliothèque municipale, caserne incendie, aéroport, rue Saint-Elzéar...La Ville de Rivière-du-Loup a réalisé des projets d’envergure nécessitant des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars au cours des dernières années. Toutefois, l’administration municipale empruntera finalement moins d’argent que prévu pour leur réalisation, plusieurs chantiers ayant couté «moins cher» que ce qui était anticipé.

Le directeur du Service des finances et de la trésorerie, Jacques Moreau, a présenté les détails financiers des sept principaux projets d’investissements réalisés depuis quelques années sur le territoire louperivois, lors de la séance du 17 juin. Du nombre, plusieurs ont non seulement respecté les budgets prévus, ils se sont révélés moins onéreux que prévu.

Concrètement, la Ville de Rivière-du-Loup a comptabilisé des surplus budgétaires de 1,6 M$ pour les travaux de l’aéroport dont le cout net a finalement été de 6,6 M$. Un scénario similaire a été observé avec la phase 1 de la réfection de la rue Saint-Elzéar, laquelle a permis de retirer des surplus de l’ordre de 1,1 M$.

Notons toutefois qu’une partie de ces fonds devait servir à la réalisation de certains travaux qui n’ont pas été effectués dans la première phase. La somme sera réattribuée pour la phase 2, a précisé Jacques Moreau.

Le dossier de la nouvelle caserne incendie n’est pas en reste dans le portrait. La Ville calcule qu’elle a économisé l’équivalent de 881 000 $ dans ce dossier. Le cout net a été de 11,89 M$, alors que 12,77 M$ étaient mis de côté à travers un emprunt, l’appropriation de surplus et une subvention.

Avis aux intéressés, ces chiffres ne comprennent pas les investissements faits pour l’édifice Rosaire-Gendron, un autre dossier, selon l’administration municipale.

Enfin, des sept projets présentés, parmi lesquels on retrouvait également ceux des étangs aérés, du Stade de la Cité des Jeunes et du secteur Ouest-Sud, seul le chantier de la bibliothèque a nécessité des investissements supplémentaires à ce qui était anticipé. En réalité, le projet a couté 12 248 $ de plus sur une valeur totale de 10,2 millions de dollars. Le dépassement budgétaire est donc de 0,12 %.

La Ville est-elle trop prudente dans l’estimation de ses projets? L’administration municipale a-t-elle développé une expertise dans l’évaluation de ses besoins? Le maire Mario Bastille opte pour la seconde option.

«Par le passé, c’est arrivé que nous sommes tombés sur le derrière à l’ouverture de soumissions parce qu’elles sortaient beaucoup plus haut que prévu, parfois plus d’un million au-dessus des estimations. Ça me déstabilisait et ça me choquait aussi un peu. Je me disais qu’on était capables de peaufiner davantage pour être plus dans la cible», a-t-il expliqué devant les journalistes.

«On veut toujours s’améliorer et c’est ce qu’on fait […] En soi, c’est une belle nouvelle», a-t-il ajouté.

LA DETTE EN HAUSSE

Soulignons que ces sept importants projets ont entraîné une hausse substantielle de 31,3 millions dollars de la dette de la Ville, qui a récemment franchi le cap des 70 millions de dollars. Mario Bastille maintient qu’une ville doit investir pour son entretien, son offre de services et son attraction.

Depuis quelques mois, il ne cache toutefois pas que les élus souhaitent lever le pied de l’accélération concernant les investissements en infrastructures. En ce moment, l’argent est davantage investi dans le pavage et l’entretien de ses réseaux d’aqueduc et d’égouts.