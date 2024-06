Inauguration de la piste d’hébertisme de Saint-Mathieu-de-Rioux

Le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin, et quelques membres du comité de développement de la Municipalité, ont procédé le 19 juin à l’inauguration d’une piste d’hébertisme. Située à proximité de l’école l’Oiseau-Chanteur, les élèves auront souvent l’occasion d’en profiter.

«C’est un super beau projet qu’on a mis à terme», souligne Frédéric Mercier, membre du comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux. Cette nouvelle infrastructure récréative était l’idée de Maylina Fournier, anciennement conseillère et membre du comité de développement. Cette dernière a travaillé conjointement avec Mikael Jacques, coordonnateur au développement durable de la Municipalité, à l’élaboration du projet.

Des demandes de subventions avaient déjà été effectuées lorsque Frédéric Mercier en a pris le relais. «Quand je suis arrivé au comité de développement, j’ai su qu’il existait ce projet-là et j’ai levé la main», explique-t-il. «Frédéric a mené ça de belle façon», ajoute le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux.

La construction a été confiée à l’entreprise Création dans les arbres. La piste d’hébertisme devait initialement être réalisée l’an dernier. Faute de temps, sa construction a été repoussée d’un an. Il aura fallu une dizaine de jours pour l’aménager.

«Je vous l’avais promis […] Et là, c’est officiel. Vous allez pouvoir vous amuser tout l’été, et les années à venir», lance Frédéric Mercier aux élèves des écoles De la Joie et de l’Oiseau-Chanteur, tous rassemblés pour l’inauguration.

Le projet a pu se concrétiser grâce à un effort collectif et un financement de 129 225 $, dont certaines contributions ont été essentielles. Le Marché de chez nous a fait don de 2000 $, Charbon de bois franc a donné 500 $, puis le comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux a fourni 800 $.

Prochainement, une arche à l’entrée de la piste d’hébertisme ainsi qu'un panneau dévoilant les commanditaires devraient être installés. «On a fait plusieurs belles choses depuis quelques années à Saint-Mathieu-de-Rioux et on est bien fiers. Ça dénote un dynamisme. Si l’on veut attirer des jeunes familles, et bien il faut qu’il y ait quelque chose d’attirant», exprime Roger Martin.

Outre la piste d’hébertisme, le maire affirme que les parcs du Riverain et Roger-Riou, la plage municipale, la patinoire et les terrains de tennis extérieurs sont tous attraits pour la Municipalité qui compte aujourd’hui environ 700 habitants.