Place à la 15e édition du Festival country de Saint-Antonin

Le Festival country de Saint-Antonin célèbrera cette année son 15e anniversaire, soit du 28 au 30 juin. À sa programmation déjà bien garnie s’ajouteront diverses nouveautés dont, entre autres, un gala de lutte et une compétition de Gymkhana.

Chaque année, le comité organisateur du Festival country de Saint-Antonin s’efforce d’apporter des améliorations à l’événement, et ce, pour le plus grand plaisir des festivaliers. Pour cette 15e édition, les membres de l’organisation ont concentré leurs efforts afin d’égayer la journée du dimanche.

Ainsi, les spectateurs pourront assister gratuitement à une compétition de Gymkhana. Cette discipline d’équitation Western met à l’épreuve l’agilité et la rapidité du cheval. «C’est un peu notre relève. [Les jeunes] vont faire le tour de baril, le tour de pôle, l’échange de cavalier», explique le président du Festival country de Saint-Antonin, Steeve Roy.

Question de rejoindre un public différent, un gala de lutte sera organisé par la RDL Wrestling League. Plusieurs combats impliquant des athlètes locaux seront présentés le dimanche en après-midi, sous le chapiteau. Notons également la présence de l’une des plus grandes figures de la lutte au Québec, Marko Estrada, et de la vedette locale, Mikey Thunder.

Les amateurs de l’événement seront bien contents d’apprendre le retour de la parade traditionnelle et de la messe country. Ouverte à tous, la parade permet aux organismes et aux résidents de promouvoir leur compagnie ou événement de manière originale. Plusieurs résidents de Saint-Antonin décorent leurs maisons en vue de cette dernière.

Encore une fois cette année, la programmation promet deux soirées de rodéos professionnels avec les Productions Wild Time, soit le vendredi et le samedi, dès 20 h. Rappelons que le Festival country de Saint-Antonin sert principalement de qualifications pour la Coupe Canada, qui sera ensuite disputée à Saint-Tite. Les festivaliers auront l’occasion de vivre l’expérience FeuFou, avec des cracheurs de feu et des performeurs de bolas, durant les entractes des rodéos. Des spectacles sous le chapiteau et diverses activités seront également proposées. La Place des Jeunes saura assurément combler les enfants avec des jeux gonflables et un service de maquillage.

Le vendredi soir s’annonce rock’n’roll avec le groupe Bonjovi Xpérience. Parmi les autres groupes qui monteront sur scène lors de la fin de semaine : Génération Country, Blue Ridge Band et Merle Marlow Band.

Au total, une trentaine d’exposants seront sur place. Différents kiosques rempliront l’espace restauration, situé tout près de la Place Berger.

Il sera possible d’utiliser la carte de débit ou de crédit pour effectuer des achats sur le site. Cette année, deux guichets automatiques seront offerts par Desjardins.

La vente de billets pour le Festival country de Saint-Antonin bat son plein. Il est toujours possible de se procurer des billets en ligne sur lepointedevente.com. Ces derniers sont accompagnés d’un numéro section, d’une rangée et d’un siège. L’entrée sur le site demeure gratuite.

La programmation complète est disponible au www.festivalcountryst-antonin.com.