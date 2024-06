La Rando-séjour de mai a réuni des marcheurs de partout au Québec

Une quinzaine de marcheurs ont parcouru les secteurs Monts-et-vallées et Arrière-pays, entre Saint-Damase-de-L’Islet et Ste-Rita, sur le Chemin du Québec. Du 8 au 16 juin, ces passionnés de la randonnée ont sillonné le Québec, découvrant ou redécouvrant ses paysages un pas à la fois. Dans une époque où le besoin de nature et de plein air est plus pressant que jamais pour notre santé physique et mentale, la randonnée communautaire offre une solution unique pour voyager d’une communauté à l’autre à moins de 5 km/h.

L’organisme à but non lucratif (OBNL) Chemin du Québec célèbre sa 5e année d’existence et se réjouit de la collaboration fructueuse avec les communautés québécoises accueillant les marcheurs. Cette année, une forte demande est prévue, avec un nombre croissant de marcheurs venant de toutes les régions du Québec pour découvrir leur province à pied. De plus, des marcheurs internationaux se joignent également à l'aventure, attirés par la réputation unique du Chemin du Québec.

En moyenne, les marcheurs ont parcouru entre 15 et 25 km par jour, totalisant environ 180 kilomètres sur une période de 9 jours. Leur progression à travers les paysages variés du Québec a été une source d'inspiration pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils ont rencontrés en chemin.

«La randonnée sur le Chemin du Québec nous offre une connexion profonde avec notre nation et avec les communautés qui la composent», exprime Pascal Auger, l’un des marcheurs. «Chaque pas est une découverte, chaque rencontre est une histoire à partager.»

Pour plus d'informations sur le Chemin du Québec et ses initiatives, visitez le www.CheminduQuebec.ca.