Investissements importants à Témiscouata-sur-le-Lac

En plus de la construction d’un hôtel de 12 M$ à venir à Témiscouata-sur-le-Lac, 4 autres projets importants ont été réalisés ou le seront au cours des prochains mois à Témiscouata-sur-le-Lac. La Ville a fait l’annonce de ces investissements totalisant 22,5 M$ lors d’une conférence de presse le 19 juin.

Cinquante nouvelles places en centre de la petite enfance, 40 multiâges et 10 poupons, ont été annoncées par le CPE Les Calinours grâce à la construction d’un bâtiment neuf. La bâtisse sera située dans le prolongement de la rue Roy dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Le projet est évalué à 3,6 M$, dont la somme de 350 000 $ sera déboursée par le CPE. Les travaux débuteront cet automne pour une ouverture un an plus tard.

«En plus de nos services en communauté qui ont donné de l’oxygène à nos familles, le 50 places devraient probablement amener l’ensemble des réponses à notre population», croit le maire et aussi directeur général du CPE, Denis Blais.

Ces nouvelles places permettront d’alléger la liste d’attente qui contient une centaine de noms. «Il faut toujours relativiser ça parce qu’il y a déjà des gens qui sont sur nos listes pour nos installations, mais qui sont déjà en service de garde», explique-t-il. Le chiffre réel tournerait autour des 70 noms, indique-t-il.

La présidente du conseil d’administration du CPE, Vanessa Morneau, assure que ces places permettront de répondre à une grande partie de la demande. «Nous demeurons à l’affût des besoins et nous poursuivons nos efforts pour être l’une sinon la première région du Québec à pouvoir dire que nous avons une place de disponible pour l’ensemble des enfants de notre territoire», a-t-elle partagé.

AUTRES INVESTISSEMENTS

Sciage et planage Rioux a investi 4 M$ pour l’acquisition et l’installation d’un séchoir à bois déplaçable. Cet ajout augmentera l’efficacité de l’usine et limitera les déplacements du bois. «Cet investissement a aussi un impact sur la réduction des gaz à effet de serre (GES) car, sur 10 ans, l’entreprise prévoit une réduction de 21 200 tonnes de GES en remplaçant l’énergie fossile par l’électricité», explique-t-on.

Un immeuble de 12 logements «cinq et demi» sera érigé au cours des prochains mois sur la rue de l’Anse. Ce projet de JDM Gestion immobilière est évalué à 2,5 M$. Le nouveau bâtiment fera suite à celui d’une quinzaine de logements construits il y a environ deux ans dans le même secteur.

L’Association Entre-Amis, dédiée aux personnes handicapées du Témiscouata a acheté en février un nouvel édifice pour offrir un nouveau milieu de vie à ses utilisateurs. Le bâtiment, situé au 10, rue de l’Église, a été acquis au montant de 400 000 $. Le premier étage est réservé à la clientèle de l’organisme. L’étage du bas est loué à quelques entreprises.

Cette acquisition fait aussi en sorte à Entre-Amis d’être à proximité des appartements supervisés à la Résidence Notre-Dame sied au 12, rue de l’Église. De plus, la bâtisse abritera, dès janvier 2025, la SAAQ, dont l’Association est mandataire. Les services seront transférés à la fin du bail en décembre 2024 aux Galerie Témis.

Denis Blais est ravi de ces nouvelles annonces dans les domaines industriel, éducatif, locatif et touristique. Il est certain que ces projets apporteront des retombées majeures pour la région.

En trois ans, des investissements privés de 54,8 M$ ont été réalisés à Témiscouata-sur-le-Lac. Les 22,5 M$ révélés constituent la plus grande somme associée au développement économique de la ville ces dernières années.