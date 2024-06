L’échéancier et le budget de la nouvelle école de Rivière-du-Loup sont respectés

Les travaux à la nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup avancent rondement. L’échéancier visant à accueillir les premiers élèves à la rentrée scolaire 2025-2026 est respecté, tout comme le budget.

Les travailleurs et travailleuses sont à pied d’œuvre pour terminer les aménagements intérieurs et extérieurs. Le nouveau milieu de vie répond au développement des compétences du 21e siècle, telles que la communication et la collaboration, les nouvelles technologies, la créativité et l’innovation. Alors que l’école prend de plus en plus forme, on peut déjà découvrir les vastes fenêtres et le recours à l’utilisation du bois.

Rappelons que la nouvelle école primaire aura une superficie totale de 5 835 m2 qui sera répartie en grande majorité sur deux étages. Le nouveau bâtiment logera 24 classes totales dont 18 classes d’enseignement primaire et de six classes d’éducation préscolaire, un gymnase pleine grandeur, des bureaux administratifs, un service de garde et divers locaux spécialisés. Les travaux sont estimés à environ 40 M$.

DIRECTION

À la suite d’un processus de sélection, Catherine Fitzback a été nommée à la direction de la nouvelle école. Cette dernière est actuellement directrice de l’École Moisson-d’Arts, La Chanterelle, Notre-Dame-du-Sourire et Riou. Son entrée en fonction est prévue en janvier 2025. Son premier mandat sera de préparer l’organisation de l’école à tous les niveaux, que ce soit les ressources éducatives, humaines, matérielles ou financières.

La nouvelle école située sur la rue Alice-Savard dans le parc Cartier permettra de répondre au besoin des écoles du secteur de Rivière-du-Loup où la capacité d’accueil est dépassée depuis quelques années.

Il est prévu que certaines installations, tel le gymnase, soient disponibles pour la communauté à l’hiver 2025.

Mentionnons qu’un sondage populaire sera lancé cet automne pour déterminer le nouveau nom de l’école primaire. La dernière construction d’une école à Rivière-du-Loup remonte à 1972, avec l’École Joly.