Une 2e phase pour l’organisme Han-Logement à Rivière-du-Loup 

Après avoir réalisé trois immeubles de huit logements près du carrefour giratoire de Rivière-du-Loup dans les derniers mois, voilà que l’organisme Han-Logement a des ambitions de grandeur en sol louperivois. Une deuxième phase est dans les plans, cette fois du côté du quartier Saint-Ludger.

Les élus de Rivière-du-Loup ont adopté une autorisation urbanistique pour le projet, le 17 juin en séance ordinaire. Ce faisant, le maire Mario Bastille a expliqué que l’organisme visait de nouvelles constructions totalisant vingt-quatre autres logements, très similaires aux premières, sur un terrain disponible à l’extrémité sud de la rue Gilles.

Han-Logement se spécialise dans la construction de logements abordables pour personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme. Les unités sont complètement adaptées pour faciliter le quotidien des locataires.

Lundi soir, Mario Bastille s’est dit enchanté que le promoteur ait choisi de poursuivre son expansion à Rivière-du-Loup. «Han-Logement a adoré travaillé avec la Ville de Rivière-du-Loup. Quand ils ont fait leur premier projet, ils ont été bien accueillis, ils ont trouvé qu’on était une ville dynamique et qu’ils avaient obtenu le support nécessaire», a-t-il déclaré.

«La phase 2 vient répondre directement à des besoins qui sont identifiés […] C’est une très bonne nouvelle.»

Notons que le projet sera présenté le 2 juillet dans le cadre d’une consultation publique tenue en soirée à l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup. Même si des étapes doivent toujours être franchies, Mario Bastille croit que ce ne sont que des formalités. Il est convaincu du bien-fondé du projet.

«Des consultations publiques, c’est important de les tenir. Il faut informer les citoyens. En même temps, je pourrais être dur à ébranler si des gens questionnent le projet», a-t-il dit en toute franchise.

«On comprend que ça peut changer le quotidien des gens, un peu comme à l’entrée ouest. Mais à partir du moment où les infrastructures souterraines sont là et que c’est réalisé à l’intérieur du périmètre urbain, c’est parfait. Dans ce cas-ci, on va venir répondre à un besoin, et en même temps, on vient utiliser des plaques de terrain qui ne servent pas.»

Le terrain ciblé est situé derrière le Garage Windsor de Rivière-du-Loup. Des discussions ont eu lieu avec la famille Pomerleau afin que le site soit disponible et assez grand pour accueillir le projet, a indiqué Mario Bastille.

D’AUTRES PROJETS

Par ailleurs, la Ville de Rivière-du-Loup a adopté différentes résolutions laissant croire que les projets de C4 immobilier, à l’entrée ouest, ainsi que celui du Monastère Sainte-Claire, progressent bien. Ceux-ci visent également la construction de logements abordables.

Pour le projet de C4 immobilier, notamment, 81 logements seraient construits dans un bloc immobilier sur un terrain situé à l’ouest de la rue Fraser et au nord du boulevard de l’Hôtel de Ville. Une présentation devrait également être réalisée le 2 juillet prochain.

Selon le maire, si tout se déroule pour le mieux, il pourrait se construire 150 logements abordables à Rivière-du-Loup d’ici la fin du mandat du conseil municipal actuel en 2025. Ce serait, dit-il, une source de grande fierté pour les élus.