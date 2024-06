Une première femme à la tête de l’administration municipale louperivoise 

Le conseil municipal de Rivière-du-Loup a adopté ce lundi la résolution officialisant l’embauche de Marie-Catherine Bégin-Drolet au poste de directrice générale de la Ville à compter du 3 septembre 2024. Il s’agit d’une nomination historique puisqu’elle est la toute première femme à accéder à cette fonction prestigieuse.

«Nous sommes très heureux de cette nomination et sommes impatients de travailler avec Mme Bégin-Drolet, explique le maire Mario Bastille. Le processus de sélection, qui a généré de nombreuses candidatures de qualité, a été très rigoureux. Mme Bégin-Drolet s’est démarquée par son profil de gestion, ses réalisations antérieures, sa capacité à comprendre le rôle stratégique de la direction générale au sein d’une municipalité comme la nôtre, mais aussi pour ses aptitudes évidentes en relations humaines qui, au final, auront été décisives.»

«Je suis engagée à contribuer au développement dynamique et à la prospérité de ma communauté, se réjouit Mme Bégin-Drolet. Je suis convaincue que mon parcours diversifié en génie et en gestion me permettra de continuer à relever de nouveaux défis et à apporter ma couleur positive au sein de la Ville de Rivière-du-Loup. Je connais déjà très bien le milieu louperivois, mon conjoint ayant habité plusieurs années dans la région de Rivière-du-Loup.»

Originaire de Québec, la nouvelle directrice générale détient un diplôme en génie des eaux de l'Université Laval ainsi qu’un MBA en gestion des entreprises. Depuis 2019, elle est directrice des infrastructures urbaines et de l'environnement pour la Ville de La Malbaie. Parmi ses réalisations notables figure sa participation engagée dans la réalisation du projet "La Malbaie", qui comprenait la création d'un parc événementiel, d'une promenade, d'une halte multimodale et l'aménagement du quai du secteur de Pointe-au-Pic. Elle a également participé aux préparatifs du sommet du G7 qui s'est tenu en 2018 à La Malbaie en coordonnant les opérations sur le terrain pour assurer le succès de cet événement d'envergure internationale.

Mme Bégin-Drolet succédera ainsi à Denis Lagacé, en poste depuis 2019, qui avait déjà annoncé sa retraite il y a quelques mois après 39 ans de services dans le monde municipal, incluant pour la municipalité de la paroisse de Saint-Patrice-de-la-Rivière- du-Loup, la municipalité de Saint-Épiphane et la municipalité de Saint-Hubert-de- Rivière-du-Loup, en tout début de carrière.

M. Lagacé demeurera temporairement à l’emploi de la Ville pour assurer une transition efficace, le temps que le transfert des dossiers soit complété.